नारी को ‘शक्ति’ देने वाले हम होते कौन हैं? चिराग पासवान ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर ‘पुरुषवादी सोच’ को घेरा

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक होटल ‘द इंपीरियल’ में आयोजित ‘वी वूमेन वांट कॉन्क्लेव 2026’ (We Women Want Conclave 2026) के मंच पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक सोच, व्यक्तिगत जीवन और दूरदृष्टि से सभी का ध्यान खींचा.

कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने परंपरागत राजनीति से अलग हटकर ‘महिला’ और ‘युवा’ पर केंद्रित अपने विचारों को बेहद सादगी और मजबूती के साथ सामने रखा.

‘महिलाएं ही जीवन की जननी, पुरुषों में सशक्त करने का अहंकार क्यों?

महिला सशक्तिकरण की प्रचलित परिभाषा पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान ने कहा, ‘मुझे सच कहूं तो ‘नारी सशक्तिकरण’ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता. पुरुषों में यह अहंकार आता कहां से है कि वे महिलाओं को सशक्त करेंगे? जो महिला पूरी सृष्टि की जननी है, जिसके होने से हमारा अस्तित्व है, उसे हम पावर देने की बात करते हैं? यह पुरुष प्रधान सोच का अहंकार है.’

उन्होंने कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, उसमें उनकी माँ की भूमिका सबसे बड़ी है. उनकी माँ उनके जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ हैं और बहन उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है.

बिना किसी आरक्षण के पार्टी में 40% महिलाएं: ‘MY’ समीकरण की नई परिभाषा

आमतौर पर भारतीय राजनीति में ‘MY’ समीकरण का मतलब मुस्लिम और यादव वोट बैंक से निकाला जाता है, लेकिन चिराग पासवान ने इस समीकरण को पूरी तरह बदलकर ‘महिला (M) और युवा (Y)’ का नाम दिया है.

33% महिला आरक्षण पर विचार: चिराग ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि संसद में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति से राजनीति में एक ‘ह्यूमन टच’ (मानवीय संवेदना) और ममता का समावेश होगा, जिससे डिबेट का स्तर काफी ऊंचा उठेगा.

उन्होंने बताया कि बिना किसी कानूनी आरक्षण के ही उनकी पार्टी में 40% महिला सांसद (5 में से 2) हैं और 80% युवा (5 में से 4) प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

लद्दाख की महिला की कहानी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उनका मंत्रालय पीएम-एफएमई (PMFME) और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए महिलाओं को सिर्फ ‘जॉब सीकर’ नहीं, बल्कि ‘जॉब क्रिएटर’ बना रहा है.

उन्होंने लद्दाख का एक प्रेरक उदाहरण साझा किया, ‘दो महीने पहले मैं लद्दाख गया था. वहां एक महिला सी-बकथॉर्न (Sea Buckthorn) का काम करती थीं और किसी के यहां 8,000 रुपये महीने की नौकरी करती थीं. हमारे मंत्रालय की योजना का लाभ उठाकर उन्होंने अपना खुद का प्रोसेस और पैकेज्ड प्रोडक्ट शुरू किया. आज उनका टर्नओवर करोड़ों में है.’

‘बिहार की महिलाएं अब घर में नहीं, सुरक्षा की कमान संभाल रही हैं’

बिहार में महिलाओं की स्थिति और उनके प्रति बनी पुरानी धारणाओं को खारिज करते हुए चिराग ने कहा कि आज बिहार के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे में महिलाओं की भागीदारी सबसे आगे है.

आज बिहार पुलिस में महिलाओं की भारी मौजूदगी है और राज्य के बड़े आयोजनों में सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला अधिकारी संभाल रही हैं. बिहार का ‘जीविका’ सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल आज पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है. चुनावी आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बेहतर रहता है.