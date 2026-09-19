Chirag Paswan Viral Video: बप्पा को विदाई देते-देते फूट-फूटकर रोए चिराग पासवान, विशाल सिंह के भी छलके आंसू; नेटिजन्स ने छेड़ी नई बहस!

Chirag Paswan Crying During Ganpati Visarjan: गणेश चतुर्थी का पावन त्योहार देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहां लोग बड़े प्यार से बप्पा को अपने घर लाते हैं और फिर नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं. लेकिन इस बार गणपति विसर्जन के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है. केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता चिराग पासवान का एक वीडियो इन दिनों आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें वह बप्पा को विदाई देते वक्त बुरी तरह भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोते हुए अपने आंसू पोछते नजर आए. उनके साथ टीवी एक्टर विशाल सिंह भी मैचिंग पिंक आउटफिट में बप्पा को अलविदा कहते दिखे. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, इस पर तीखी बहस छिड़ गई. जहां कुछ लोग इसे बप्पा के प्रति उनकी गहरी आस्था और सच्चा इमोशन बता रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स एक धड़ा इसे उनकी पुरानी फिल्मी एक्टिंग करार दे रहा है. लोग इस वायरल वीडियो पर तरह-तरह के मजेदार और तीखे कमेंट्स कर रहे हैं, यहां तक कि इसकी तुलना पुराने वायरल मीम्स से भी की जा रही है.

बप्पा के विसर्जन पर छलके आंसू

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गणेशोत्सव के समापन पर जब बप्पा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, तब माहौल काफी भावुक था. इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और टेलीविजन के मशहूर एक्टर विशाल सिंह एक जैसे यानी मैचिंग पिंक कलर के कपड़ों में नजर आए.

भीड़ के बीच जब बप्पा को अंतिम विदाई देने का वक्त आया, तो चिराग पासवान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए. वह काफी इमोशनल हो गए और बार-बार अपने हाथों से आंखें साफ करते दिखे. उनके साथ खड़े एक्टर विशाल सिंह भी बप्पा की विदाई में भावुक नजर आए. लेकिन कैमरे में कैद हुआ यह पल जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, इसने इंटरनेट की पब्लिक को दो हिस्सों में बांट दिया.

लोगों ने की ‘बापू’ वाले मीम से तुलना

इंटरनेट की जनता भी बड़ी अजीब है, हर बात पर उसका एक अलग एंगल होता है. चिराग पासवान के इन आंसुओं को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये आंसू सच में बप्पा के प्यार में थे या कैमरे के सामने सिर्फ ड्रामा था?

एक यूजर ने तो हद ही पार कर दी और मजाकिया अंदाज में समाजवादी पार्टी के पुराने ‘बापू’ वाले रोने के वायरल मीम से तुलना करते हुए लिखा, ‘पहले बापू और अब बप्पा!’ लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि राजनेता कैमरे के सामने कितने इमोशनल हो सकते हैं. हालांकि, चिराग के समर्थकों का कहना है कि उनकी आस्था सच्ची है और बप्पा की विदाई पर आंखें नम होना आम बात है.

Both are crying together. Both are wearing the same outfit. Both have kept the same type of beard. Even the Tilak size is same. We are in Big 2026. Why don’t they just accept it publicly ? pic.twitter.com/a12tIj0NNV — Jitesh (@Chaotic_mind99) September 19, 2026

राजनीति में आने से पहले फ्लॉप हीरो थे चिराग?

बहुत कम लोग यह जानते हैं कि राजनीति के मैदान में उतरने से पहले चिराग पासवान ने बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाई थी. उन्होंने साल 2011 में आई फिल्म ‘मिले न मिलें हम’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनके साथ कंगना रनौत लीड रोल में थीं. फिल्म में कबीर बेदी, पूनम ढिल्लों और नीरू बाजवा जैसे बड़े चेहरे भी थे, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी.

एक पुराने इंटरव्यू में खुद चिराग ने अपने फिल्मी करियर का सच कबूल करते हुए इसे ‘डिजास्टर’ बताया था. उन्होंने कहा था, ‘मेरे परिवार से सात पुश्तों तक का फिल्म इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं था. मैं पहला शख्स था जिसने इसमें हाथ आजमाया, लेकिन बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं. देश से पहले मुझे खुद ही अहसास हो गया था कि मैं एक डिजास्टर हूं.’ खैर, फिल्मों में फ्लॉप होने वाले चिराग आज राजनीति के बड़े चेहरे हैं, लेकिन बप्पा की विदाई पर उनके आंसुओं ने एक बार फिर उन्हें लाइमलाइट में ला दिया है.

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