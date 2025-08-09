Home > देश > Chirag Paswan Raksha Bandhan: चिराग ने अपनी प्यारी बहन शांभवी चौधरी से बंधवा ली राखी, दिखा प्यार और भरोसे का अनमोल रिश्ता, देखें तस्वीरें

भाई-बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन से पहले आज मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े भाई श्री चिराग पासवान जी की कलाई पर राखी बाँधी और उनके दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना की।

Published By: Ashish Rai
Published: August 9, 2025 17:33:12 IST

Chirag Paswan Raksha Bandhan: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी के साथ रक्षाबंधन मनाया। शांभवी ने पारंपरिक तरीके से उनकी कलाई पर राखी बाँधी, उन्हें मिठाई खिलाई और उनका आशीर्वाद लिया।

शांभवी चौधरी ने क्या कहा?

इस मौके पर शांभवी चौधरी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “इस रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर पहली राखी। भाई-बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन से पहले आज मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े भाई श्री चिराग पासवान जी की कलाई पर राखी बाँधी और उनके दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना की।” वहीं, चिराग पासवान ने शांभवी से राखी बंधवाते हुए एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने शांभवी को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

कौन हैं शांभवी चौधरी

शांभवी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। इसके अलावा, वह पूर्व आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर की बहू भी हैं। शांभवी पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीति में आई हैं।

