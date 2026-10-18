Chirag Paswan on Congress: 2029 तो भूल जाइए, 2034 में भी सत्ता में… कांग्रेस और राहुला गांधी पर बरसे चिराग पासवान

Chirag Paswan on Rahul Gandhi: बिहार की राजनीति के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी में है. केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार 17 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कांग्रेस आने वाले कई सालों तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी. वहीं, उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी पार्टी का रुख साफ कर दिया है. चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव जरूर लड़ेगी, चाहे गठबंधन हो या नहीं.

कांग्रेस पर चिराग पासवान का हमला

पटना में दिल्ली रवाना होने से पहले चिराग पासवान ने कांग्रेस पर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की सोच अगर ऐसी है, तो यह देश में अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश है. कांग्रेस चुनाव जीतकर सत्ता में लौटने के बजाय राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र की बात कर रही है.

उन्होंने बांग्लादेश, नेपाल और फ्रांस में हुए राजनीतिक बदलावों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस भारत में भी ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है. चिराग ने कहा कि क्या कांग्रेस भारत में बांग्लादेश, नेपाल और फ्रांस जैसी स्थिति पैदा कर देश को आग में झोंकना चाहती है?

‘2029 तो भूल जाइए, 2034 में भी सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस’

कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी करते हुए चिराग पासवान ने बयान दिया कि जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव जीतने के बजाय अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस की सत्ता में वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि ‘2029 तो भूल जाइए, कांग्रेस 2034 में भी सत्ता में नहीं आएगी’.

यूपी चुनाव जरूर लड़ेगी LJP

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी. पार्टी बिहार में आयोजित नव संकल्प यात्रा की तर्ज पर नवंबर के पहले सप्ताह में यूपी में नव संकल्प सभा आयोजित करने की योजना बना रही है. इसके अलावा, लखनऊ में पार्टी का स्थापना दिवस भी बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी है. गठबंधन के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि हम गठबंधन में रहते हैं या नहीं, यह समय बताएगा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) यूपी में चुनाव जरूर लड़ेगी.

पिता राम विलास पासवान को सम्मान देने के लिए जताया आभार

चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता राम विलास पासवान को सम्मान देने के फैसलों के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया. उन्होंने पिता की जंयती को राजकीय समारोह के तौर में मनाने के फैसले पर बिहार सरकार, सीएम, पीएम और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया.