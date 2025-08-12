2020 वाली गलती दोहराऊंगा नहीं’, 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात पर चिराग पासवान का बड़ा खुलासा…

शैलेंद्र की रिपोर्ट, Bihar Politics: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा है कि मैं 2020 वाली गलती 2025 में करने नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि मैंने जो सवाल उठाए थे, उनके पीछे एक लॉजिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलग होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जो कयास लगाने हैं, वो लगाता रहे। केंद्रीय मंत्री ने सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के शिलान्यास के दौरान मंच पर नहीं होने पर भी सफाई दी।

कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार क्यों घेरा था?

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान की चर्चा इसलिए भी हो रही हैं, क्योंकि कानून–व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि क्या चिराग पासवान फिर से कुछ करनेवाले हैं, क्या वो फिर से 2020 की तरह गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इन सब सवालों पर चिराग पासवान का बयान आ गया है।

जानकी मंदिर के शिलान्यास पर चिराग का बयान

चिराग पासवान ने आठ अगस्त को सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के शिलान्यास को लेकर सबसे पहले अपनी बात रखी और कहा कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि मैं मंच पर मौजूद नहीं था, उनको मैं बता दूं कि मैं उस समय सीतामढ़ी में मौजूद था, लेकिन बारिश और जाम की वजह से समय से कार्यक्रम में समय से नहीं पहुंच पाया। इस वजह से मंच पर नहीं था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले से पटना में मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था, उसमें शामिल होने के बाद मैं सीतामढ़ी गया था, लेखी रास्ते में बारिश की वजह से जाम था। वहीं, कार्यक्रम को बारिश की वजह से तय समय से पहले किया गया। इसलिए जब मैं सीतामढ़ी पहुंचा, तो कार्यक्रम पूरा हो चुका था। विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा एक इतिहास 2020 का रहा है, लेकिन इस बार साफ कह रहा हूं कि भले ही कोई कयास लगाता रहे। मैं 2020 वाली गलती दोहराने नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि NDA के सभी साथी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसका पूरा खाका तैयार है। उन्होंने कहा कि कयास लगानेवाले यही करते रहेंगे।

‘जिस मस्जिद में तिरंगा नहीं उसे पाकिस्तानी…’, इस मुस्लिम शख्स ने ही कह डाली ऐसी बात खौल उठा कट्टर मौलानाओं का खून

डोमिसाइल नीति लागू पर बोले चिराग

चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से बिहार में सीएम नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति लागू की है, वो उम्मीद पैदा करता है। इससे स्थानीय युवाओं को बिहार में सरकारी नौकरियों में ज्यादा मौके मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के अपने नारे को दोहराया और कहा कि मेरा एक विजन रहा है। उसी को पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। चिराग पासवान ने कहा कि इस बार के चुनाव में NDA गठबंधन पिछले जीत के सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगा और गठबंधन को राज्य में 225 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी।

दो वोटर कार्ड मुद्दे पर क्या बोले चिराग?

बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। साथ ही दो वोटर कार्ड मुद्दे को लेकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि जब उन पर आरोप लगे थे, तो वो दूसरों को दोष दे रहे थे। जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का मामला सामने आया, तो वो बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपने अपने नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेगा।

फतेहपुर मकबरा बना जंग का मैदान, हिंदुओं ने लहराया भगवा झंडा तो मुसलमानों ने… VIDEO देख खौल उठेगा हर कट्टर मुस्लिम का खून