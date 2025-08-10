Home > देश > Chirag Paswan को बड़ा झटका! 1-2 नहीं, पूरे 128 पदाधिकारी हुए लोजपा (रा.) से अलग, इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ…पार्टी की मजबूती पर उठे सवाल

Chirag Paswan को बड़ा झटका! 1-2 नहीं, पूरे 128 पदाधिकारी हुए लोजपा (रा.) से अलग, इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ…पार्टी की मजबूती पर उठे सवाल

Chirag Paswan: सारण में लोजपा (रा.) को बड़ा झटका, 128 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी छोड़ी। चिराग पासवान की नेतृत्व क्षमता पर उठे सवाल। पूरी जानकारी पढ़ें।

Published By: Shivani Singh
Published: August 10, 2025 21:04:21 IST

Chirag Paswan को बड़ा झटका! 1-2 नहीं, पूरे 128 पदाधिकारी हुए लोजपा (रा.) से अलग, इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ…पार्टी की मजबूती पर उठे सवाल

Bihar Politics: लोजपा (राज़दार) में बड़ी संख्‍या में पदाधिकारियों के इस्तीफे ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। रविवार को योगिनिया कोठी दुर्गा मंदिर के समीप आयोजित बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह समेत कुल 128 पदाधिकारियों ने पार्टी से सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस इस्तीफे से सारण जिले में लोजपा (रा.) की संगठनात्मक स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इस इस्तीफे में सारण कमेटी के 28 पदाधिकारी, जिले के 20 में से 16 प्रखंड अध्यक्ष, पूरी महानगर इकाई तथा संसदीय बोर्ड के तीन सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा, महिला मोर्चा के 19 में से 11 पदाधिकारियों ने भी पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया है। महिला मोर्चा के इस्तीफा देने वालों में जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। छपरा महानगर के 20 वार्ड अध्यक्षों ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया।

इस्तीफा देने वाले प्रखंड अध्यक्षों की सूची में सोनपुर, दिघवारा, दरियापुर, परसा, अमनौर, मकेर, तरैया, बनियापुर, मढ़ौरा, एकमा, पानापुर, छपरा सदर, रिविलगंज और इसुआपुर जैसे प्रमुख इलाकों के अध्यक्ष शामिल हैं। यह बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों का विदाई संदेश लोजपा (रा.) के संगठन के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।

Vijay Sinha Voter Card Controversy: ‘चुनाव आयोग चाहे तो…’, डिप्टी CM के दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर मचे दंगल पर सामने आए चिराग पासवान,…

राजनीति में इस तरह के पदाधिकारियों के पलायन को सामान्य माना जाता है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफा देना पार्टी के अंदर चल रही असंतोष की स्थिति को दर्शाता है। इससे लोजपा (रा.) के आगामी राजनीतिक कदमों और विधानसभा चुनावों पर भी असर पड़ सकता है।

इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ

इससे पहले भी बिहार के खगड़िया जिले में लोजपा (रा.) से 38 नेताओं के इस्तीफे की खबरें आई थीं। उस समय पार्टी के प्रदेश सचिव डॉ. पवन जायसवाल और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि यह खबरें भ्रामक हैं और उनमें से 28 नेता अभी भी पार्टी के साथ हैं। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी।

सारण जिले में हुए इस ताज़ा इस्तीफे ने पार्टी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना यह होगा कि लोजपा (रा.) इस संकट का सामना कैसे करती है और भविष्य में अपने कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़े रखती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के लिए जरूरी होगा कि वह संगठन को मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाए, नहीं तो आगामी चुनावों में इसका नकारात्मक असर हो सकता है।

विजय सिन्हा के पास मिले 2 वोटर आईडी कार्ड, Tejashwi ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोल दिए धागे, सबूत के साथ डिप्टी सीएम को भिगो-भिगोकर धोया!

Tags: Chirag Paswan newsLJP Ram Vilas resignationsMass resignation from Lok Janshakti Party
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025

इन 5 चीजों को खाने से तेजी से बढ़ जाता...

August 10, 2025

Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये...

August 10, 2025

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025
Chirag Paswan को बड़ा झटका! 1-2 नहीं, पूरे 128 पदाधिकारी हुए लोजपा (रा.) से अलग, इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ…पार्टी की मजबूती पर उठे सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chirag Paswan को बड़ा झटका! 1-2 नहीं, पूरे 128 पदाधिकारी हुए लोजपा (रा.) से अलग, इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ…पार्टी की मजबूती पर उठे सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chirag Paswan को बड़ा झटका! 1-2 नहीं, पूरे 128 पदाधिकारी हुए लोजपा (रा.) से अलग, इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ…पार्टी की मजबूती पर उठे सवाल
Chirag Paswan को बड़ा झटका! 1-2 नहीं, पूरे 128 पदाधिकारी हुए लोजपा (रा.) से अलग, इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ…पार्टी की मजबूती पर उठे सवाल
Chirag Paswan को बड़ा झटका! 1-2 नहीं, पूरे 128 पदाधिकारी हुए लोजपा (रा.) से अलग, इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ…पार्टी की मजबूती पर उठे सवाल
Chirag Paswan को बड़ा झटका! 1-2 नहीं, पूरे 128 पदाधिकारी हुए लोजपा (रा.) से अलग, इससे पहले भी 38 नेताओं ने छोड़ा साथ…पार्टी की मजबूती पर उठे सवाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?