Chirag Paswan Arushi Nishank Dating Rumours: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी और अभिनेत्री आरुषि निशंक के रिश्ते और शादी की खबरें काफी समय से सोशल मीडिया पर चर्चा में थीं. साल 2024 में आरुषि की चिराग पासवान के घर उनसे मुलाकात की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. इस मुलाकात में आरुषि चिराग के लिए एक किताब लेकर पहुंची थीं. लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने उस किताब को शादी का कार्ड समझ लिया और दोनों की शादी की बातें होने लगीं.

अभिनेत्री आरुषि निशंक ने तोड़ी चुप्पी

अब अभिनेत्री आरुषि निशंक ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने चिराग पासवान के साथ शादी की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है. एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान आरुषि ने मजाकिया अंदाज में कहा, “मैं ट्रोल होने वाली इंसान हूं, मुझे कभी भी ट्रोल किया जा सकता है. लेकिन मजाक से अलग बात करें तो चिराग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो अपने काम में काफी अच्छा कर रहे हैं.”

उन्होंने आगे बताया कि वह चिराग को बधाई देने और उन्हें एक किताब देने गई थीं, लेकिन लोगों ने उस किताब को शादी का कार्ड समझ लिया. आरुषि का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में रहने पर इस तरह की गलतफहमियां होती रहती हैं. हालांकि, उन्हें लोगों से बहुत प्यार मिलता है, इसलिए वह ऐसी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेतीं.

धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात पर हुई आलोचना से भी थी दुखी

आरुषि ने सितंबर महीने में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री से हुई अपनी मुलाकात पर भी बात की. इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं, जिसके बाद कुछ लोगों ने नकारात्मक कमेंट किए थे. इस पर आरुषि ने दुख जताते हुए कहा कि धीरेंद्र शास्त्री एक संत हैं और उनके बारे में इस तरह की गलत बातें करना ठीक नहीं है.

कई प्रोजेक्ट्स में कर चुकी हैं काम

आरुषि निशंक अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं. वह अभिनेत्री होने के साथ-साथ फिल्म निर्माता, कथक डांसर और TEDx स्पीकर भी हैं. उन्हें जुबिन नौटियाल के मशहूर गाने ‘वफा ना रास आई’ से खास पहचान मिली थी. इसके अलावा वह ‘लाइफ हिल गई’ और ‘मेजर निराला’ जैसे प्रोजेक्ट्स का निर्माण भी कर चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. उनकी खूबसूरती और काम को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है.

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