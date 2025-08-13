Home > देश > चीन-भारत मिलकर Trump के टैरिफ की निकालेंगे हवा! भारत आ रहे चीनी विदेश मंत्री, NSA अजीत डोभाल के साथ होगी खास बातचीत

India China Relation: चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस सप्ताह भारत आने वाले हैं और दोनों देशों के बीच व्यापक सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत करेंगे।

Published: August 13, 2025 18:28:07 IST

India China Relation: चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस सप्ताह भारत आने वाले हैं और दोनों देशों के बीच व्यापक सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत करेंगे।

चीनी नेता की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन के तियानजिन की निर्धारित यात्रा से पहले हो रही है। यह 2018 के बाद से उनकी पहली चीन यात्रा है, जहाँ उनके साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित अन्य नेता शामिल होंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस साल जून की शुरुआत में एससीओ मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लिया था।

जयशंकर ने बीजिंग में जिनपिंग से भी मुलाकात की थी और उन्हें भारत-चीन संबंधों में हालिया घटनाक्रमों से अवगत कराया था, साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में निरंतर नेतृत्व मार्गदर्शन के महत्व पर ज़ोर दिया था।

धीरे-धीरे स्थिर हो रहे भारत-चीन के संबंधे

मई 2020 में लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ के बाद दोनों देशों के बीच संबंध धीरे-धीरे स्थिर हुए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः गलवान में झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय सैनिक और चीनी पक्ष के कई सैनिक मारे गए।

2024 में हुई थी पीएम मोदी-जिनपिंग की मुलाकात

चार साल से ज़्यादा समय तक तनावपूर्ण संबंधों के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अक्टूबर, 2024 को कज़ान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग से मुलाकात की, जिससे दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में फिर से नई जान फूंकने का संकेत मिला। उस बैठक से ठीक पहले, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के देपसांग क्षेत्र में गश्त फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे।

दोनों नेताओं ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में 2020 में उत्पन्न हुए मुद्दों के पूर्ण समाधान और सैनिकों की वापसी के समझौते का स्वागत किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मतभेदों और विवादों को उचित तरीके से संभालने और उन्हें शांति भंग न करने देने के महत्व पर ज़ोर दिया था।

दोनों देशों ने सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू

जून में, दोनों देशों ने सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने, तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने, वीज़ा सुविधा की दिशा में कदम उठाने और अंतरराष्ट्रीय नदियों से जुड़े आंकड़े साझा करने पर सहमति जताई थी। पिछले महीने, चीन स्थित भारतीय दूतावास ने कहा था कि भारत चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।

