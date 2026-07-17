भारत को UN में जगह मिलेगी या नहीं? चीन के बयान से मची हलचल, 4 बड़े देश भी साथ

India UNSC Membership: यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर किए गए दावे पर अब चीन का रिएक्शन भी सामने आ चुका है. चीन ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि वह इस तरह की खबरों पर गौर कर रहा है. पहले से ही कई बड़े देश इस मामले में भारत का साथ दे रहा है. चीन का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में प्रचार अभियान की शुरूआत कर रहे हैं.

क्या है चीन का रुख?

चीन ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि 2028-29 की अवधि के लिए UNSC की अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए भारत की दावेदारी की खबरों से जुड़ी हुई है. सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के चुनाव लड़ने के फैसले पर चीन से सवाल किया गया. इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन ने इस बारे में आई खबरों पर ध्यान दिया है.

क्या बोले एस जयशंकर?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के चुनाव अभियान की शुरुआत की. इस कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत, राजनयिक और अधिकारी मौजूद थे. अपने संबोधन में जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रति शांति, भरोसे और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की सोच रखता है. उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की संभावित सदस्यता के दौरान तय की गई प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी दी.

चीन क्यों नहीं करता भारत का समर्थन

जानकारी के लिए बता दें कि, चीन सुरक्षा परिषद के वीटों अधिकार प्राप्त में शामिल पांच स्थायी सदस्यों का हिस्सा है. लेकिन उसने अभी तक भारत की दावेदारी का कभी भी समर्थन नहीं किया है. पांच स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस भी शामिल हैं. सुधार के बाद परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का स्पष्ट रूप से समर्थन कर चुके हैं.

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किस देश से है मुकाबला?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अगले साल जून में होंगे. एशिया-प्रशांत क्षेत्र की एक सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. भारत इससे पहले 2021-22 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है. यह भारत का इस 15 सदस्यीय महत्वपूर्ण निकाय में आठवां कार्यकाल था. इससे पहले भारत 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में भी इसका सदस्य रह चुका है.

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