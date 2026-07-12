चीन का मेडोग हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट क्या है, भारत को इससे क्या नुकसान होगा?

China Medog Hydropower Project: चीन के सरकारी जियोलॉजिकल सर्वे से जुड़े भूवैज्ञानिकों की एक स्टडी में पाया गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा मेडोग हाइड्रोपावर स्टेशन एक एक्टिव फॉल्ट लाइन (सक्रिय भ्रंश रेखा) पर स्थित है. इससे दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. यह बांध अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है.

मेडोग काउंटी में बन रहे इस बांध का मामला तब सामने आया जब इस बात पर बहस छिड़ी कि क्या बीजिंग भारत में ब्रह्मपुत्र के बहाव को नियंत्रित कर सकता है.

कैसे शुरू हुई बहस?

यह बहस भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद शुरू हुई थी.बीजिंग और इस्लामाबाद अपने संबंधों को अटूट और हर मौसम में साथ निभाने वाली दोस्ती बताते हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी चाइना जियोलॉजिकल सर्वे की देखरेख में ‘सेडिमेंटरी जियोलॉजी एंड टेथियन जियोलॉजी’ जर्नल में मैंडरिन भाषा में प्रकाशित एक पेपर का हवाला देते हुए शोधकर्ताओं ने यारलुंग त्सांगपो (तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को इसी नाम से जाना जाता है) पर मेडोग बांध स्थल के ठीक नीचे एक्टिव पाइजेन फॉल्ट की पहचान की है.

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क्या है मेडोग हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट?

मेडोग हाइड्रोपावर स्टेशन तिब्बत के मेडोग काउंटी में यारलुंग त्सांगपो नदी पर बनाया जा रहा 60,000 मेगावाट का ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. यह नदी पश्चिमी तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से निकलती है और चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत से होते हुए 1,625 किलोमीटर का सफर तय करती है. नामचा बरवा चोटी के पास ‘ग्रेट बेंड’ से गुजरने के बाद यह भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है. यह नदी भारत में 918 किलोमीटर और फिर बांग्लादेश में 337 किलोमीटर बहती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है. आखिर में यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है.

इसके भारत को क्या नुकसान है?

इस पूरी स्थिति पर भारत और बांग्लादेश बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का असर नदी के बहाव (डाउनस्ट्रीम फ्लो) पर पड़ सकता है. हालांकि, जानकारों का कहना है कि मुख्य चिंता यह नहीं है कि चीन पानी का बहाव रोक सकता है, बल्कि उस जगह की खतरनाक भौगोलिक स्थिति है.

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जल विशेषज्ञ नीलांजन घोष ने बताया कि पानी का बहाव मोड़ने की कोई भी कोशिश नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि इससे तलछट (सेडिमेंट) जमा होने के कारण नदी के ऊपरी हिस्से (अपस्ट्रीम) में बाढ़ आ सकती है. उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी में कुल पानी का सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही यारलुंग त्सांगपो नदी से आता है, बाकी पानी भारत में उसकी सहायक नदियों और मॉनसून की बारिश से मिलता है, जिसका मतलब है कि चीन पानी की सप्लाई को पूरी तरह से नहीं रोक सकता.

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