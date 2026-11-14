नेहरू जी से हुई थी ऐसी कौनसी खता? सरेआम महिला ने पकड़ लिया था उनका गिरेबान; प्रधानमंत्री के जवाब ने बंद कर दी थी सबकी बोलती!

Jawaharlal Nehru | Children’s Day: आज भारत के उस महान पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिन है जिन्हे देश के हर एक शख्स से लगाव था. खासकर बच्चो से. जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन को हम Children’s Day के रूप में भी मनाते हैं. जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज के समय में देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कई सिक्योरिटी लेयर पार करनी पड़ती हैं. बिना सिक्योरिटी क्लीयरेंस के कोई भी प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकता न ही उनके आस-पास दिख सकता. यहां तक ​​कि जब प्रधानमंत्री का काफिला सड़कों से गुजरता है, तो ट्रैफिक क्लियर किया जाता है और लोगों को रोका जाता है. वहीं आज हम आपको उस समय की बात बताने जा रहे हैं जब इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी. एक समय था जब एक महिला ने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि जवाहर लाल नेहरू जी थे.

जब महिला ने पकड़ा था नेहरू जी का गिरेबान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन 14 नवंबर यानी आज बड़े ही धूमधाम से पूरे ही देश में मनाया जाता है. उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर पूरे देश में बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है. वहीं इस मौके पर हम उस घटना पर फोकस करेंगे जब संसद परिसर में एक महिला ने प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लिया था.

आखिर किया था पूरा मामला ?

ये उस समय की बात है जब देश को अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी, और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे. बता दें कि उन दिनों जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे. हालांकि, यह दबाव नेहरू से ज़्यादा लोहिया पर था. 1963 में लोहिया उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में जीते और पहली बार लोकसभा पहुंचे. वहां से उन्होंने नेहरू पर कई कड़े कमेंट किए. चाहे बस्तर गैंग रेप केस हो या अक्साई चीन का मुद्दा, लोहिया ने हर मोर्चे पर नेहरू पर कई बड़े आरोप लगाए. एक दिन जब जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट पहुंचे, तो वहां मौजूद एक बुज़ुर्ग महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया और कहा, “भारत आज़ाद हो गया है, आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं. मुझ बुज़ुर्ग महिला को क्या मिला है?” कहा जाता है कि बुज़ुर्ग महिला ने राम मनोहर लोहिया के कहने पर ऐसा किया था.

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जवाब ने बंद कर दी थी सबकी बोलती

जब बुज़ुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ये सब कहा तो पूर्व PM नेहरू ने जवाब दिया, “आपको बस इतना मिला है कि आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ रहे हैं.” ऐसी घटना पर एक प्रधानमंत्री का इतना अच्छा जवाब कमाल का था. इस पर पूरे देश में चर्चा हुई.