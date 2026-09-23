Home > देश > मुख्य सचिव ने आईआईएम काशीपुर के देहरादून कैंपस का किया भूमिपूजन, कहा – छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के मिलेंगे अवसर

मुख्य सचिव ने आईआईएम काशीपुर के देहरादून कैंपस का किया भूमिपूजन, कहा – छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के मिलेंगे अवसर

IIM Dehradun Campus Bhoomi pujan: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को देहरादून में भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर के देहरादून कैंपस का भूमिपूजन किया. इस अवसर पर उन्होंने आईआईएम काशीपुर का कैंपस देहरादून में स्थापित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की.

By: Sohail Rahman | Published: September 23, 2026 2:17:41 PM IST

आईआईएम देहरादून कैंपस का मुख्य सचिव ने किया भूमिपूजन
आईआईएम देहरादून कैंपस का मुख्य सचिव ने किया भूमिपूजन


IIM Dehradun Campus Bhoomi pujan: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को देहरादून में भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर के देहरादून कैंपस का भूमिपूजन किया. इस अवसर पर उन्होंने आईआईएम काशीपुर का कैंपस देहरादून में स्थापित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की.

मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून में आईआईएम काशीपुर का कैंपस खुलने से प्रदेश के साथ ही इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे. इससे विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में मैनेजमेंट से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी.

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मुख्य सचिव ने क्या कहा?

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता से उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने तथा नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. इस अवसर पर निदेशक आईआईएम काशीपुर प्रो. नीरज द्विवेदी एवं कार्यदायी संस्था सीपीडब्ल्यूडी देहरादून के मुख्य अभियंता देवेंद्र प्रकाश सहित संबंधित विभागों एवं आईआईएम काशीपुर के अधिकारी उपस्थित रहे.

Tags: uttarakhand news
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