Chhattisgarh News: पति के ही बिस्तर पर प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी पत्नी; आखिर क्या हुआ था ‘उस’ रात; 1 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में उस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया था. कांकेर पुलिस को इस मर्डर को सुलझाने में पूरे एक साल लग गए. शातिर पत्नी ने पूरा प्लानिंग के तहत अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा और सबूतों को मिटाने की कोशिश की. कहा जाता है कि अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है. इसके चलते वह पकड़ा भी जाता है. यही गलती पत्नी और उसके प्रेमी ने की. बांदे पुलिस ने हत्या की मुख्य आरोपी पत्नी समेत कुल 4 शातिरों को गिरफ्तर किया है. 24 मई 2025 को बांदे क्षेत्र में दल्लीराजहरा के रहने वाले मुकेश विश्वास का शव संदिग्ध हालात में मिला था.

पोस्टमार्टम ने बढ़ाया शक

कांकेर पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि इस हत्याकांड में ना तो कोई सूबत मिला था और ना ही गवाह. शव की पहचान में ही काफी समय लगा. वहीं, शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मुकेश विश्वास की मौत बिजली का तेज करंट लगने के चलते हुई थी. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि अंगुलियों और हाथों पर जलने के गहरे निशान थे. पहली नजर में हादसा लग रहा मर्डर की ओर इशारा करने लगा.

तलाक लेने की तैयारी में जुटा पति, पत्नी ने बनाया हत्या का प्लान

इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मुकेश विश्वास की पत्नी के बारे में और उसके परिचितों के बारे में जानकारी जुटानी बढ़ानी शुरू की तो हत्याकांड की परतें खुलने लगीं. पुलिस ने कॉल डिटेल्स की जांच की तो सारे राज़ सामने आ गए. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुकेश विश्वास की पत्नी सरस्वती विश्वास और चिकलकसा के रहने वाले इंद्रजीत दास में नाजायज संबंध थे. यह संबंध कई सालों से थे. इसका पता मुकेश विश्वास को चला तो विरोध शुरू हो गया.

रोज की चिक-चिक के बाद मुकेश ने पत्नी से अलग होने यानी तलाक का फैसला कर लिया. इसके साथ ही कानूनी सलाह भी लेने लगा. जब इसका पता पत्नी को चला तो पति की संपत्ति हाथ से जाती नजर आई. इसके बाद सरस्वती विश्वास ने अपने प्रेमी रंजीत सरकार के साथ मिलकर पति मुकेश की हत्या का पूरा प्लान बना लिया.

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कैसे किया मर्डर

साजिश के तहत आरोपी रंजीत सरकार के खेत में बनी झोपड़ी में मुकेश को बुलाया गया. यहां पर उसे जमकर शराब पिलाई गई. बेहोश होते ही आरोपी ट्यूबवेल मशीन में इस्तेमाल होने वाले सर्विस तार लेकर आए. इस दौरान मुकेश शराब के नशे में बेहोश था. साजिश के तहत आरोपियों ने मुकेश के शरीर में हाई वोल्टेज करंट दौड़ा दिया. इसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई और परिजन भी इसे मान गए.

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पुलिस ने कैसे खोला हत्या का राज़

शक होने पर पुलिस ने पत्नी सरस्वती और प्रेमी इंद्रजीत दास से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने चालाकी से कई सबूत छिपा लिए. जांच की गई तो पुलिस ने मौके से इस्तेमाल बिजली का तार, मोबाइल फोन जुटाए. इसके बाद जांच की कड़ी में पुलिस ने सरस्वती विश्वास (पत्नी), इंद्रजीत दास (प्रेमी), सुरेंद्र बछाड़ (सहयोगी) और रंजीत सरकार (खेत मालिक) को धर दबोचा.

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