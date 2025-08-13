Home > देश > Chhattisgarh News: सरकारी स्कूल में बच्चों से ट्रांसफार्मर खिंचवाया – सुरक्षा पर गंभीर सवाल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के चनाडोंगरी हाईस्कूल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भारी-भरकम ट्रांसफार्मर को रस्सी के सहारे खींचते नजर आ रहे हैं। यह काम इतना कठिन है कि पहलवानों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन मासूम बच्चों से यह खतरनाक कार्य करवाया गया।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 13, 2025 12:53:04 IST

सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं

वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस खतरनाक कार्य के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, हेलमेट या अन्य सेफ्टी गियर का कोई इंतजाम नहीं था। ट्रांसफार्मर जैसे बिजली से जुड़े उपकरण किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकते हैं। यदि रस्सी टूट जाती या ट्रांसफार्मर बच्चों पर गिर जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

सोशल मीडिया पर आलोचना, जांच की मांग

वीडियो वायरल होते ही स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने घटना की कड़ी आलोचना की। लोगों का कहना है कि यह न केवल बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, बल्कि स्कूल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की गंभीर लापरवाही का उदाहरण भी है। अभिभावकों और नागरिकों ने घटना की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

शिक्षा विभाग पर भी सवाल

यह घटना शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम और दिशानिर्देश का पालन क्यों नहीं हो रहा। फिलहाल, विभागीय अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है – अगर कोई हादसा हो जाता, तो जिम्मेदार कौन होता?

