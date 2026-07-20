Chhattisgarh Girl Assault Case: सोशल मीडिया पर दोस्ती फिर प्यार, कमरे पर ले जाकर बनाए संबंध, सोशल मीडिया पर ऐसा क्या देखा... चौंक गई युवती

Chhattisgarh Girl Assault Case: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक युवती को सोशल मीडिया पर अनजान युवक से दोस्ती करना बहुत भारी पड़ गया. सोशल मीडिया पर मामूली जान पहचान के बाद दोस्ती हो गई. इसके बाद युवक ने झांसा देकर ना केवल दुष्कर्म किया बल्कि इसका वीडियो भी बना लिया. इसके बाद वह ब्लैकमेल करके लगातार संबंध बनाता रहा. आखिरकार तंग आकर युवती ने पुलिस को शिकायत दी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि युवक पहले भी कई युवतियों के इस तरह का गंदा काम कर चुका है. पुलिस को कहना है कि अगर पीड़ित लड़कियां सामने आती हैं तो युवक के खिलाफ केस और मजबूत हो जाएगा.

पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कोतवाली इलाके का है. आरोप है कि युवक ने पहले सोशल मीडिया के जरिए युवती को अपने जाल में फंसाया. इसके बाद उसे मिलने के लिए बुलाया. लड़की भी युवक के प्रति आकर्षित हो गई और शातिर की चाल समझ नहीं पाई. इसके बाद शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके वीडियो भी बना लिए. वह युवती के साथ लगातार संबंध बनाता रहा. एक दिन युवक ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया.

मीठी-मीठी बातों में फंस गई युवती

पुलिस को दी गई शिकायत में युवती का कहना है कि कुछ महीने पहले वह सोशल मीडिया के जरिये युवक के संपर्क में आई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उसकी पहचान आरोपी युवक से हुई. जल्द ही दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. युवक ने अपनी मीठी बातों से युवती का भरोसा जीत लिया और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. पूरी तरह से विश्वास जीतने के बाद शादी का वादा कर युवक ने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया. इसके बाद कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसी दौरान आरोपी ने धोखे से युवती के अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए.

वीडियो किया वायरल

एक दिन युवती का अश्लील वीडियो आरोपी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जब इस बात की भनक पीड़िता और उसके परिवार को लगी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद युवती ने कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. एडिशनल एसपी योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि युवती कि शिकायत पर अपराध दर्ज कर आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

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