Chhattisgarg: खैरागढ़ पुलिस द्वारा ₹4.04 करोड़ नगद एवं वाहन जप्त

Chhattisgarh: खैरागढ़ पुलिस द्वारा ₹4.04 करोड़ नगद एवं वाहन जप्त, मामला आयकर विभाग को सौंपा गया

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 14, 2025 21:18:00 IST

राजनादगांव, गुजरात से मनोज सिंह की रिपोर्ट 

Chhattisgarh:  मामला आयकर विभाग को सौंपा गया, खैरागढ़ थाना पुलिस द्वारा ईतवारी बाज़ार एमसीपी प्वाइंट पर नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन (MH-12 WZ-0696) को रोका गया। वाहन में सवार व्यक्तियों के व्यवहार एवं परिस्थितियों से यह संदेह हुआ कि वे किसी सन्दिग्ध गतिविधि में शामिल है।

नगद मोटा रक़म हुआ बरामद 

तलाशी के दौरान सीटों के नीचे बने एक गुप्त खांचे( चेम्बर) से ₹4,04,50,000/- (चार करोड़ चार लाख पचास हजार ) नगद बरामद हुआ। वाहन का अनुमानित मूल्य लगभग ₹18 लाख आंका गया है। बरामद नकदी के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर, नकदी एवं वाहन दोनों को BNSS की धारा 106 के अंतर्गत  जप्त किया गया।

आयकर विभाग को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी 

 सम्पूर्ण मामला आयकर विभाग को अग्रेषित किया गया है, ताकि वे संबंधित कर प्रावधानों एवं वित्तीय लेन-देन से जुड़े पहलुओं की विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

