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भारत-इजराइल दोस्ती की नई मिसाल, इजराइल में स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा

Israel-India: मुंबई में इजराइल के काउंसिल जनरल रेवाच ने कहा कि इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सहयोग मांगा है. इससे लिए सीएम फडणवीस ने सहमति दे दी है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 9, 2026 6:17:11 PM IST

chhatrapati shivaji maharaj
chhatrapati shivaji maharaj


नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों के मद्देनजर, इजराइल ने देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की योजना की घोषणा की है. यह घोषणा पिछले सप्ताह शिव राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर मुंबई में इजराइल के महावाणिज्यदूत यानिव रेवाच ने की. 

रेवाच ने क्या कहा?

रेवाच ने एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रभाव और भारत के लिए उनके महत्व को भलीभांति समझते हैं. हमारा विचार महाराज की एक विशाल प्रतिमा बनवाकर उसे इज़राइल भेजने का है. यह एक सामान्य परियोजना से कहीं बढ़कर होगी, बल्कि एक दीर्घकालिक परियोजना होगी. इस परियोजना के माध्यम से भारतीय लोग इज़राइली लोगों से भी जुड़ेंगे. हमारी योजना इसे इज़राइल के किसी बड़े शहर में ले जाने की है.’ 



महाराष्ट्र के सीएम को लिखा था पत्र

इससे पहले, महराष्ट्र के सीएम को लिखे एक पत्र में इजराइली राजनयिक ने कहा था, ‘हमारा मानना ​​है कि इजरायल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा इजराइल और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक सशक्त प्रतीक होगी. महाराष्ट्र और भारतीय यहूदी समुदाय के बीच ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए, इस तरह का स्मारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, जिनके कई वंशज आज इजराइली समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.’

फडणवीस ने दिया समर्थन

फडणवीस ने इस पहल को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है. X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘यह बहुत बड़ी खबर है. शिव राज्याभिषेक दिवस के शुभ अवसर पर, इजराइल के सीजी यानिव रेवाच को इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की इस ऐतिहासिक घोषणा के लिए हार्दिक धन्यवाद. महाराष्ट्र सरकार इस ऐतिहासिक पहल को पूरा समर्थन देगी। जय भवानी, जय शिवाजी.’

Tags: Chhatrapati Shivaji MaharajIsrael
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भारत-इजराइल दोस्ती की नई मिसाल, इजराइल में स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा

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भारत-इजराइल दोस्ती की नई मिसाल, इजराइल में स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा
भारत-इजराइल दोस्ती की नई मिसाल, इजराइल में स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा
भारत-इजराइल दोस्ती की नई मिसाल, इजराइल में स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा
भारत-इजराइल दोस्ती की नई मिसाल, इजराइल में स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा