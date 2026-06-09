भारत-इजराइल दोस्ती की नई मिसाल, इजराइल में स्थापित होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा

नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों के मद्देनजर, इजराइल ने देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की योजना की घोषणा की है. यह घोषणा पिछले सप्ताह शिव राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर मुंबई में इजराइल के महावाणिज्यदूत यानिव रेवाच ने की.
रेवाच ने क्या कहा?
#WATCH | Mumbai: Regarding his meeting with Maharashtra CM Devendra Fadnavis, Consul General of Israel to Mumbai, Yaniv Revach, says, “…we understand exactly what the influence is and how important Chhatrapati Shivaji Maharaj is to India… the idea was to build the big statue… pic.twitter.com/yLTw8K4LIO
— ANI (@ANI) June 6, 2026