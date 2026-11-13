Chhath Puja Holiday 2026: दिल्ली से बंगाल तक, छठ पर कहां और कब होगा अवकाश; जानें क्या-क्या रहेगा बंद

Chhath Puja Holiday 2026: 4 दिवसीय आस्था का पर्व छठ 2026 देश-दुनिया में मनाया जा रहा है. इसकी शुरुआत शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को हुई. आगामी मंगलवार (17 नवंबर को) डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इसका समापन हो जाएगा. इस त्योहार के मद्देनजर दिल्ली, बिहार और कई अन्य राज्यों में 13 से 16 नवंबर 2026 के दौरान स्कूलों में अवकाश रहेगा. दिल्ली में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, इसलिए सोमवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इससे पहले रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा.

बिहार में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

बिहार में छठ पूजा एक प्रमुख त्योहार है, ऐसे में कई दिनों तक अवकाश रहता है. राज्य के ज्यादातर जिलों में स्कूल 17 नवंबर (मंगलवार) तक बंद रहेंगे.

झारखंड में स्कूल के साथ कॉलेजों में अवकाश रहेगा

बिहार से सटे झारखंड के स्कूलों के साथ-साथ सरकारी दफ्तरों में भी सोमवार (16 नवंबर, 2026) को अवकाश रहेगा.

यूपी में सरकारी अवकाश का एलान

वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश (बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, गाजीपुर, महाराजगंज और कुशीनगर) में भी छठ पूजा मनाई जाती है. ऐसे में इन इलाकों में भी छठ पूजा के कारण स्कूलों के बंद रहने की संभावना है.

पश्चिम बंगाल में भी मनाई जाती है छठ

छठ पूजा की तरह ही पश्चिम बंगाल (खासकर चंदननगर और कृष्णनगर) में जगद्धात्री पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. यहां 16 से 20 नवंबर, 2026 तक स्कूलों के बंद रहने की संभावना है.

दिल्ली में भी अवकाश घोषित

राष्ट्रीय राजधानी में 16 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के उपलक्ष्य में सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है

13 नवंबर, शुक्रवार: नहाय-खाय

इस त्योहार की शुरुआत ‘नहाय-खाय’ से हो चुकी है. श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं. अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं और पारंपरिक भोजन तैयार करके व्रत की शुरुआत करते हैं.

14 नवंबर, शनिवार: खरना

श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को ‘खरना’ की रस्में पूरी करते हैं. उपवास का कठिन चरण शुरू होने से पहले पारंपरिक प्रसाद तैयार किया जाता है और अर्पित किया जाता है.

15 नवंबर, रविवार: संध्या अर्घ्य

यह छठ पूजा का मुख्य शाम का अनुष्ठान है। श्रद्धालु नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के पास इकट्ठा होते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं. फलों और ठेकुआ जैसी पारंपरिक सामग्री को टोकरियों में सजाया जाता है.

16 नवंबर, सोमवार: उषा अर्घ्य और पारण

यह त्योहार उगते हुए सूर्य को प्रार्थना और अर्घ्य देने के साथ संपन्न होता है. श्रद्धालु सुबह के समय ‘उषा अर्घ्य’ देते हैं, जिसके बाद वे ‘पारण’ करके अपना उपवास पूरा करते हैं.