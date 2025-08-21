Home > देश > रेलवे और सरकार ने मिलकर बनाई सबसे बड़ी ट्रैवल प्लानिंग – त्योहारी सीजन में भीड़ से बचना है तो अभी पढ़ें ये जरूरी जानकारी

रेलवे और सरकार ने मिलकर बनाई सबसे बड़ी ट्रैवल प्लानिंग – त्योहारी सीजन में भीड़ से बचना है तो अभी पढ़ें ये जरूरी जानकारी

Chhath & Diwali 2025 Special Trains : आने वाले कुछ दिनों में त्योहारों की लाइन लगने वाली हैं. ऐसे में हर कोई घर जानें का साधन देखता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और आपकी टिकट नहीं हुई है तो एक बार ये आर्टिकल जरूर पढ़ें-

August 21, 2025

Chhath & Diwali 2025 Special Trains, Flights, and Bus Services : त्योहारी मौसम की शुरुआत होते ही लाखों लोग अपने घर लौटने की तैयारी में जुट जाते हैं. कॉलेज के बच्चों से लेकर ऑफिस में काम कर रहे लोगों तक हर कोई घर जाने की तैयारी करने लगता है. खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां दिवाली और छठ सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि एक कल्चरल सेलिब्रेशन हैं, तो वहां लोग भारी मात्रा में ट्रेवल करते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल 21 अक्टूबर को दिवाली और 23 अक्टूबर से छठ पूजा मनाई जाएगी. ऐसे में रेलवे, एयरलाइंस और राज्य परिवहन विभाग की ओर से स्पेशल व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि देशभर में रह रहे लोग अपने घर सेफ और समय पर पहुंच सकें. आइए जानते हैं इस साल यात्रियों के लिए क्या-क्या खास इंतजाम किए गए हैं.

रेलवे की बड़ी घोषणा: चलेंगी 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

इस बार छठ और दिवाली पर रेल मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है. सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इनमें कुछ नई .अमृत भारत ट्रेनें भी शामिल हैं, जो इन रूटों पर चलेंगी:

दिल्ली – गया.
सहरसा – अमृतसर.
छपरा – दिल्ली.
मुजफ्फरपुर – हैदराबाद.

इसके अलावा, पूर्णिया – पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन भी शुरू होने जा रही है. वहीं, अहमदाबाद से पटना के लिए भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.

त्योहारी सीजन में आसमान छूती फ्लाइट टिकटें

त्योहारी सीजन में फ्लाइट से ट्रेवल करने वालों को जेब ढीली करनी पड़ सकती है. ABP की  रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 अक्टूबर के बाद दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट्स की टिकटें ₹9,000 से ₹10,000 तक पहुंच सकती हैं. अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों से दरभंगा और पटना के लिए टिकटें  ₹10,000 से ₹17,000. तक मिल सकती हैं. तो अगर आपने अभी तक टिकटें नहीं कराई है तो अभी करा लें.

बस सेवा भी तैयार: BSRTC की इंटर-स्टेट डीलक्स बसें

बिहार सरकार की ओर से भी यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए विशेष बस सेवाओं की योजना बनाई गई है. BSRTC (बिहार राज्य पथ परिवहन निगम) ने छठ और दिवाली के लिए पूरी तैयारी कर ली है.

कुल 299 इंटर-स्टेट बसें चलाई जाएंगी. इनमें AC और Non-AC डीलक्स बसें शामिल होंगी. ये बसें पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया से चलकर दिल्ली, गुरग्राम, लखनऊ, कोलकाता जैसे शहरों तक जाएंगी.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग. के लिए आप [bsrtc.bihar.gov.in](http://bsrtc.bihar.gov.in) वेबसाइट पर जा सकते हैं.
BSRTC हेल्पलाइन.: 1800-345-7251

दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर घर लौटने की चाहत में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या हर साल रिकॉर्ड तोड़ती है. ऐसे में रेलवे, फ्लाइट्स और बस सेवाएं यात्रियों को राहत देने की पूरी कोशिश कर रही हैं. हालांकि टिकटों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए समय रहते अपनी यात्रा की योजना बनाना ही समझदारी होगी.

रेलवे और सरकार ने मिलकर बनाई सबसे बड़ी ट्रैवल प्लानिंग – त्योहारी सीजन में भीड़ से बचना है तो अभी पढ़ें ये जरूरी जानकारी

