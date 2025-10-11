दिवाली-छठ पर यात्रियों के लिए तोहफा! Delhi से यूपी-बिहार के लिए दो नई Vande Bharat Train शुरू

Festival Special Train: दिवाली और छठ के दौरान ट्रेन में भारी भीड़ रहने की उम्मीद है. दिल्ली और पटना के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे पटना और नई दिल्ली के बीच 2 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाएगा. वंदे भारत ट्रेन त्योहार के दौरान यात्रियों की घर वापसी और त्योहार के बाद वापसी को आसानी बनाएंगी। मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की गई. पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दोनों वंदे भारत ट्रेन में एक 20 रैक वाली और दूसरी 16 रैक वाली होगी.

ट्रेन 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी

ट्रेन संख्या 02253 वंदे भारत स्पेशल 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक शनिवार, सोमवार और बुधवार को सुबह 10:00 बजे पटना से प्रस्थान करेगी. यह आरा और बक्सर स्टेशन पर रुकेगी और 1:10 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी. वहां से यह प्रयागराज, कानपुर और अलीगढ़ होते हुए 23:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 02254 वंदे भारत स्पेशल 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को सुबह 08:15 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी और उसी दिन शाम 6:00 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी. वहां से यह रात 21:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी. इस ट्रेन में 20 कोच होंगे.

वंदे भारत पूजा स्पेशल

इसी प्रकार 16 कोच वाली 02252 वंदे भारत पूजा स्पेशल 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 08:35 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी और अली नगर, कानपुर और प्रयागराज होते हुए शाम 6:00 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी. वहां से यह बक्सर और आरा होते हुए रात 21:30 बजे पटना पहुंचेगी. वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 02251 वंदे भारत स्पेशल 12 अक्टूबर से 16 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सुबह 10:00 बजे पटना से प्रस्थान करेगी. आरा और बक्सर होते हुए यह 13:10 बजे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी. वहां से यह 23:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.