बस स्टैंड से उठाया, फिर ले जाकर 17 साल की नबालिक के साथ दरिंदों ने किया ऐसा काम; सुन कांप जाएगी रूह

Gangrape In Chhatarpur: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कोतवली थाना इलाके से एक चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है. मेन बस स्टैंड पर एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, यह घटना रात करीब 10 बजे हुई. पीड़ित नाबालिग लड़की बस स्टैंड पर मौजूद थी, तभी तीन अनजान लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया. वे उसे पास की एक सुनसान जगह पर खींचकर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. छतरपुर CSP अरुण कुमार सोनी ने बताया, “कोतवली थाना इलाके में बस स्टैंड पर रात करीब 10 बजे तीन अनजान लोगों ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती रेप किया. पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.”

आरोपियों की तलाश

अज्ञात आरोपियों की पहचान करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आठ विशेष टीमें बनाई गई हैं.

मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया

CSP अरुण कुमार सोनी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल चेकअप हो गया है. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि लड़की बस स्टैंड पर कैसे पहुंची और उसके आस-पास के हालात क्या थे. पुलिस ने इंडियन पीनल कोड (IPC)/POCSO एक्ट (सेक्शन 70(2) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट का सेक्शन 5) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और दावा किया है कि आरोपी को जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा.