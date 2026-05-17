Home > देश > बस स्टैंड से उठाया, फिर ले जाकर 17 साल की नबालिक के साथ दरिंदों ने किया ऐसा काम; सुन कांप जाएगी रूह

बस स्टैंड से उठाया, फिर ले जाकर 17 साल की नबालिक के साथ दरिंदों ने किया ऐसा काम; सुन कांप जाएगी रूह

Gangrape In Chhatarpur: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कोतवली थाना इलाके से एक चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है. मेन बस स्टैंड पर एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, यह घटना रात करीब 10 बजे हुई. पीड़ित नाबालिग लड़की बस स्टैंड पर मौजूद थी, तभी तीन अनजान लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया. वे उसे पास की एक सुनसान जगह पर खींचकर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया.

By: Divyanshi Singh | Published: May 17, 2026 11:41:12 PM IST

छतरपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप
छतरपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप


Gangrape In Chhatarpur: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कोतवली थाना इलाके से एक चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है. मेन बस स्टैंड पर एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, यह घटना रात करीब 10 बजे हुई. पीड़ित नाबालिग लड़की बस स्टैंड पर मौजूद थी, तभी तीन अनजान लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया. वे उसे पास की एक सुनसान जगह पर खींचकर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. छतरपुर CSP अरुण कुमार सोनी ने बताया, “कोतवली थाना इलाके में बस स्टैंड पर रात करीब 10 बजे तीन अनजान लोगों ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती रेप किया. पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.”

You Might Be Interested In

आरोपियों की तलाश

अज्ञात आरोपियों की पहचान करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आठ विशेष टीमें बनाई गई हैं.

मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया

CSP अरुण कुमार सोनी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल चेकअप हो गया है. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि लड़की बस स्टैंड पर कैसे पहुंची और उसके आस-पास के हालात क्या थे. पुलिस ने इंडियन पीनल कोड (IPC)/POCSO एक्ट (सेक्शन 70(2) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट का सेक्शन 5) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और दावा किया है कि आरोपी को जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा.

Tags: MP
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026

भारत की बेशकीमती धरोहरें, जो विदेशों में हैं कैद

May 17, 2026

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026
बस स्टैंड से उठाया, फिर ले जाकर 17 साल की नबालिक के साथ दरिंदों ने किया ऐसा काम; सुन कांप जाएगी रूह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बस स्टैंड से उठाया, फिर ले जाकर 17 साल की नबालिक के साथ दरिंदों ने किया ऐसा काम; सुन कांप जाएगी रूह
बस स्टैंड से उठाया, फिर ले जाकर 17 साल की नबालिक के साथ दरिंदों ने किया ऐसा काम; सुन कांप जाएगी रूह
बस स्टैंड से उठाया, फिर ले जाकर 17 साल की नबालिक के साथ दरिंदों ने किया ऐसा काम; सुन कांप जाएगी रूह
बस स्टैंड से उठाया, फिर ले जाकर 17 साल की नबालिक के साथ दरिंदों ने किया ऐसा काम; सुन कांप जाएगी रूह