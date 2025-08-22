Chauliaganj, Odisha: स्कूटी की डिग्गी पर लगी थी चाबी, चोर आया, इधर उधर देखा और ले उड़ा स्कूटी, CCTV में कैद हुई वारदात

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Chauliaganj, Odisha: ओडिशा के कटक जिले के चाउलियागंज इलाके में गुरुवार को हुई चोरी की घटना ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया। एक स्कूटी को दिनदहाड़े चोरी कर लिया गया और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक राहगीर की तरह स्कूटी के पास पहुंचता है। पहले वह आसपास की स्थिति पर नज़र डालता है और किसी को शक न हो, इसके लिए बेहद सामान्य व्यवहार करता है।

घटना के बाद लोगों में डर का महौल

थोड़ी देर बाद वह डिक्की से चाबी निकालता है और बिना किसी घबराहट के गाड़ी स्टार्ट कर मौके से फरार हो जाता है। गौर करने वाली बात यह रही कि पूरी वारदात के दौरान चोर के चेहरे पर किसी तरह की जल्दबाज़ी नज़र नहीं आई। उसने इतनी सहजता से चोरी की जैसे यह कोई रोज़ का काम हो। यह अंदाज़ लोगों को फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। घटना के बाद इलाके के लोगों में डर बढ़ गई है। चाउलियागंज को आमतौर पर शांत और सुरक्षित इलाका माना जाता है, लेकिन इस तरह की चोरी ने स्थानीय निवासियों को चिंतित कर दिया है। कई लोगों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इतनी आसानी से गाड़ी चुरा सकता है, तो भविष्य में और भी घटनाएँ हो सकती हैं।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। चाउलियागंज थाने की टीम ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग लापरवाही में गाड़ी की डिक्की या मीटर पर चाबी छोड़ देते हैं, जिससे चोरों को वारदात को अंजाम देने में आसानी होती है।

घटना सभी के लिए एक सबक

अधिकारियों ने सलाह दी कि वाहन पार्क करते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। यह घटना सभी के लिए एक सबक है कि अपराध कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आज के समय में चोर और अपराधी अधिक चालाक और तकनीकी रूप से समझदार हो चुके हैं। थोड़ी सी लापरवाही किसी बड़ी हानि का कारण बन सकती है।

