Hanumangarhi: हनुमानगढ़ी में मचा कोहराम! श्रद्धालुओं के बीच अचानक गिरा छज्जा, एक की दर्दनाक मौत दो घायल !

Uttarpradesh News: हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक आश्रम का छज्जा अचानक गिर गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों युवक श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस के अनुसार, सभी घायल श्रद्धालु नहीं, बल्कि भिखारी हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 16, 2025 21:03:09 IST

घायलों की हालत खतरे से बाहर है। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया। यह हादसा उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव शक्तिदास हनुमानगढ़ी आने वाले थे।

घायलों की हालत खतरे से बाहर है। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया। यह हादसा उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव शक्तिदास हनुमानगढ़ी आने वाले थे।

संगरिया पट्टी के पास अचानक गिर गया छज्जा

शनिवार शाम हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन चल रहा था, इसी बीच संगरिया पट्टी के पास अचानक छज्जा गिर गया। छज्जे के नीचे बैठे अयोध्या के कश्मीरी मोहल्ला निवासी अंश, महोबा के काली पहाड़ी निवासी रामकरण और मध्य प्रदेश के रीवा निवासी भोला मलबे में दब गए।

हनुमानगढ़ी के निकास द्वार पर तैनात राम जन्मभूमि थाना प्रभारी अभिमन्यु शुक्ला तुरंत मौके पर पहुँचे और घायलों को श्री राम अस्पताल पहुँचाया, जहाँ भोले की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत वहाँ से मलबा हटाकर उसकी मरम्मत के प्रयास शुरू कर दिए।

यह हादसा उस समय हुआ जब हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। पुलिस को शक है कि किसी बंदर ने बालकनी हिला दी होगी, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

थाना प्रभारी ने बताया कि भोला की मौत हो गई है। बाकी दो घायलों का इलाज चल रहा है। मृतक और घायलों के बारे में जानकारी जुटाई गई है, ये सभी हनुमानगढ़ी के पास भीख माँगते थे।

