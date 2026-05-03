Chandigarh Weather: तूफानी बारिश, घने काले बादल! चंडीगढ़ में मौसम ने अचानक बदले मिजाज; IMD का ‘महाअलर्ट’

Chandigarh Weather: दिल्ली से लेकर यूपी तक मौसम सुहाना बना हुआ है. कभी तेज धूप देखने को मिलती है तो कभी मौसम अचानक सुहाना हो जाता है.लेकिन चंडीगढ़ का मौसम इस समय तेजी से बदलते हुए देखने को मिल रहा है. सुबह से ही तेज आंधी और बारिश जारी है. जी हाँ! पिछले 2.5 घंटे से चंडीगढ़ में लगातार बारिश हो रही है. जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ रही हैं. चलिए जान लेते हैं चंडीगढ़ का क्या हाल है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा बना रहेगा?

तेज हवाएं और हल्की बारिश शुरू

घने बादलों के साथ-साथ शहर भर में तेज हवाएं चलने लगीं. कुछ ही देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम में अचानक बदलाव आ गया. हालात असहज होने के कारण सड़कों पर लोगों को रुकना या आश्रय लेना पड़ा. तेज हवाओं और कम दृश्यता के कारण पैदल चलने वालों और यात्रियों को परेशानी हो रही थी. घने बादलों के कारण पूरे शहर में दृश्यता में भारी गिरावट आई. यहां तक ​​कि सुबह के समय भी, जब आमतौर पर सूरज की रोशनी तेज होती है, सड़कें धुंधली दिखाई दे रही थीं.

#WATCH | Chandigarh: Rain, accompanied by thunderstorms and strong winds, lashes Chandigarh. Visuals from the Sector 19 area. pic.twitter.com/egDHG3NRTG — ANI (@ANI) May 3, 2026

तापमान में गिरावट, लू से राहत

मौसम में अचानक आए इस बदलाव से तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली. लोगों को हाल ही में पड़ी भीषण गर्मी से राहत मिली है. हालाँकि, जहाँ एक तरफ़ यह ठंडा मौसम लोगों को सुहा रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ प्रशासन तूफ़ान और तेज़ हवाओं की आशंका को लेकर भी सतर्क है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने ‘ट्राइसिटी’ क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी किया है; इस क्षेत्र में चंडीगढ़ के साथ-साथ पंचकूला और मोहाली भी शामिल हैं. आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश और तूफ़ानी हवाओं की संभावना है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और घर से बाहर निकलते समय ज़रूरी सावधानियाँ बरतें.