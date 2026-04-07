Home > देश > अचानक इस प्रदेश की राजधानी में हुआ बड़ा फेरबदल, रातों-रात बदली गई पुलिस अफसरों की पोस्टिंग!

अचानक इस प्रदेश की राजधानी में हुआ बड़ा फेरबदल, रातों-रात बदली गई पुलिस अफसरों की पोस्टिंग!

Chandigarh Police Department Changes: पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई इंस्पेक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 7, 2026 11:35:20 PM IST

चंडीगढ़ पुलिस विभाग में बदलाव
चंडीगढ़ पुलिस विभाग में बदलाव


Chandigarh Police Transfers: चंडीगढ़ पुलिस में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई इंस्पेक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. यह बदलाव जनहित और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

You Might Be Interested In

प्रमुख अधिकारियों की नई तैनाती

तबादलों के तहत इंस्पेक्टर राम दयाल को SHO सेक्टर-39 से एडमिन/IRBn भेजा गया है. कुलविंदर कौर को AHTU, शादीलाल को SHO सेक्टर-34 और आशा शर्मा को PCC (हाईकोर्ट मॉनिटरिंग सेल) में तैनाती दी गई है. यह बदलाव विभिन्न थानों और यूनिट्स में संतुलन बनाने के लिए किए गए हैं.

अलग-अलग थानों में नई जिम्मेदारियां

अन्य तबादलों में राम रतन को SHO सेक्टर-26, राजीव कुमार को सेक्टर-39, उषा रानी को पुलिस लाइन, मिनी को आईटी पार्क थाना और हरि ओम शर्मा को सेक्टर-31 थाना भेजा गया है. इसके अलावा रोहित कुमार को ट्रैफिक विंग और एरम रिजवी को सेक्टर-17 थाना की जिम्मेदारी दी गई है.

You Might Be Interested In

प्रमोटेड अधिकारियों को नई भूमिका

हाल ही में प्रमोट हुए अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है. तीरथ सिंह को PS-MM में A/SHO, सुधीर कुमार को क्राइम ब्रांच, सुदेश कुमार को SHO सेक्टर-17 और बलजीत सिंह को पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है. जसकरण सिंह को मनीमाजरा थाना का SHO बनाया गया है.

क्या है इसके पीछे का उद्देश्य?

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये सभी तबादले तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करना और कार्यकुशलता बढ़ाना है, जिससे कानून-व्यवस्था बेहतर तरीके से संभाली जा सके.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

करी पत्ता क्यों है इतना फायदेमंद? जानिए इसके गुण

April 7, 2026

बेसिक सैलरी बढ़ी तो जेब क्यों हुई हल्की? जानिए नया...

April 7, 2026

पार्टनर के साथ बिताना है सुकून भरा वक्त? दिल्ली की...

April 7, 2026

पाचन तंत्र को रखना चाहते हैं हेल्दी, इन ड्रिंक्स का...

April 7, 2026

क्या रोज़ाना लौकी का जूस पीने से वजन होता है...

April 6, 2026

हरा या नीला क्यों हो जाता है लहसुन, जानें इसे...

April 6, 2026
अचानक इस प्रदेश की राजधानी में हुआ बड़ा फेरबदल, रातों-रात बदली गई पुलिस अफसरों की पोस्टिंग!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अचानक इस प्रदेश की राजधानी में हुआ बड़ा फेरबदल, रातों-रात बदली गई पुलिस अफसरों की पोस्टिंग!
अचानक इस प्रदेश की राजधानी में हुआ बड़ा फेरबदल, रातों-रात बदली गई पुलिस अफसरों की पोस्टिंग!
अचानक इस प्रदेश की राजधानी में हुआ बड़ा फेरबदल, रातों-रात बदली गई पुलिस अफसरों की पोस्टिंग!
अचानक इस प्रदेश की राजधानी में हुआ बड़ा फेरबदल, रातों-रात बदली गई पुलिस अफसरों की पोस्टिंग!