Home > देश > Free Petrol Langar Today: चंड़ीगढ़ में लगने जा रहा पेट्रोल लंगर, फ्री में मिलने वाला है तेल, कब और कहां मिलेगा, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Free Petrol Langar Today: चंड़ीगढ़ में लगने जा रहा पेट्रोल लंगर, फ्री में मिलने वाला है तेल, कब और कहां मिलेगा, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Free Petrol Langar Today Chandigarh: चंडीगढ़ में मंगलवार यानी आज लंगर के पारंपरिक तरीके का एक अनोखा रूप देखने को मिलेगा, जिसमें एक कम्युनिटी पहल के तहत कुछ खास फ्यूल स्टेशनों पर लोगों को फ्री पेट्रोल दिया जाएगा.

By: Shristi S | Last Updated: August 18, 2026 3:31:40 PM IST

राकेश त्रेहन, ‘राजा दी किंग’ कौन हैं? जो चंडीगढ़ में लगाने वाले हैं लंगर पेट्रोल
राकेश त्रेहन, ‘राजा दी किंग’ कौन हैं? जो चंडीगढ़ में लगाने वाले हैं लंगर पेट्रोल


Chandigarh Free Petrol Langar Today: खाने पीने के लंगर के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा और गए भी होगे. लेकिन, क्या आपने पेट्रोल लंगर के बारे में सुना है? जी हां, सही सुना आपने चंडीगढ़ में मंगलवार यानी आज लंगर के पारंपरिक तरीके का एक अनोखा रूप देखने को मिलेगा, जिसमें एक कम्युनिटी पहल के तहत कुछ खास फ्यूल स्टेशनों पर लोगों को फ्री पेट्रोल दिया जाएगा. 

इस पहल को पेट्रोल लंगर कहा जा रहा है, जिसे अमृतसर के राकेश त्रेहन ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं, जिन्हें ‘राजा दी किंग’ के नाम से जाना जाता है. इस ड्राइव के लिए उनके द्वारा एक वीडियो मैसेज में शेयर की गई जानकारी के अनुसार, लोग चंडीगढ़ में तय पेट्रोल पंपों पर 500 रुपये और 1,000 रुपये के फ्यूल कूपन ले सकते हैं.

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कब और कहां लगेगा चंडीगढ़ में फ्री पेट्रोल?

पेट्रोल बांटने की यह ड्राइव 18 अगस्त को शाम 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 7 और सेक्टर 10 के पेट्रोल पंपों पर होगी. इस पहल के तहत, एलिजिबल विज़िटर्स को 500 रुपये या 1,000 रुपये के कूपन मिलेंगे, जिन्हें तय जगहों पर फ्यूल के लिए रिडीम किया जा सकता है. इस अनोखी चैरिटी ड्राइव ने लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि यह लंगर के आइडिया को खाने से आगे बढ़ाकर फ्यूल जैसे रोज़मर्रा के खर्चों तक ले जाती है.

राकेश त्रेहन, ‘राजा दी किंग’ कौन हैं?

अमृतसर से जुड़े राकेश त्रेहन को ‘राजा दी किंग’ निकनेम से जाना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने अमृतसर और चंडीगढ़ में अलग तरह के चैरिटी प्रोग्राम किए हैं. त्रेहन ने अपने परोपकारी कामों का श्रेय अपनी आस्था और जिसे वह महामाई का आशीर्वाद बताते हैं, को दिया है. उनके इन कामों में आम लोगों को कैश और खाना बांटना शामिल है.

‘पैसों का लंगर’ से पेट्रोल लंगर तक

पेट्रोल इनिशिएटिव चंडीगढ़ में एक और अनोखे कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव के बाद आया है, जहां त्रेहन ने कथित तौर पर खाना बांटने के साथ कैश भी बांटा था. सेक्टर 8 में एक लंगर के दौरान, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स समेत फास्ट फूड के साथ 500 रुपये के नोट बांटे गए. इसलिए इस नए इनिशिएटिव को ‘पैसों का लंगर’ (पैसे का लंगर) से ‘पेट्रोल लंगर”’ की ओर एक कदम बताया गया है.

फंडिंग का सोर्स क्या है?

त्रेहन ने कहा है कि उनके परोपकारी कामों को कुछ हद तक Bitcoin ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट से फंड किया जाता है. कहा जाता है कि वह अपनी क्रिप्टोकरेंसी की कमाई का एक हिस्सा कम्युनिटी-सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए देते हैं. उनका फैमिली बैकग्राउंड अमृतसर में टेक्सटाइल ट्रेड से जुड़ा है, जबकि उन्हें खुद क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में शामिल बताया जाता है.

पेट्रोल लंगर ध्यान क्यों खींच रहा है?

यह कॉन्सेप्ट अनोखा है क्योंकि लंगर का मतलब ट्रेडिशनली फ्री कम्युनिटी मील होता है, जो खासकर सिख इंस्टीट्यूशन और बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करने के प्रिंसिपल से जुड़ा है. इस आइडिया को पेट्रोल, कैश और शायद स्मार्टफोन तक बढ़ाकर, इस इनिशिएटिव ने ऑनलाइन और चंडीगढ़ के लोगों में उत्सुकता पैदा की है.

Tags: chandigarhpetrol
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