Chandigarh Municipal Corporation Election 2026: चंडीगढ़ राज्य चुनाव आयोग (Chandigarh State Election Commission) ने शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को चंडीगढ़ नगर निगम के आम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की. इसके मुताबिक, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 23 दिसंबर, 2026 को होंगे यानी मतदान होगा. राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया कि वोटों की गिनती 3 दिन बाद यानी 26 दिसंबर को होगी. तय कार्यक्रम के मुताबिक, चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी.

चुनाव के लिए नामांकन 26 नवंबर से शुरू होंगे. नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है. कागजातों की जांच 4 दिसंबर को होगी. उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर है. वार्डों की संख्या 35 ही रहेगी. इस घोषणा के साथ ही चंडीगढ़ में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इसके बाद कोई भी लोकप्रिय फैसला नहीं लिया जा सकेगा, जिससे मतदाता प्रभावित होंगे.

4 लाख से अधिक हैं मतदाता

चंडीगढ़ में लगभग 4,60,209 मतदाता हैं, जो शहर के 566 मतदान केंद्रों पर अपने वोट डालेंगे.चुनाव आयोग ने वार्डों के आरक्षण के लिए पहले ही लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) निकाल ली है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जिन वार्डों में अनुसूचित जाति (SC) की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है उनमें से वार्ड नंबर 1, 3, 4, 9, 15, 29 और 32 को अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित किया गया है. इन 7 वार्डों में से 3 वार्ड 29, 3 और 32 को SC वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है.

महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे वार्ड

इसके अलावा, कुल 12 वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन 12 वार्डों में से 9 वार्ड (17, 21, 13, 25, 30, 2, 8, 11 और 26) सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए, और तीन वार्ड (29, 3 और 32) SC वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने 14 सीटें जीतीं और सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई.