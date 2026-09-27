Home > देश > LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी

LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी

LPU Protest: चंडीगढ़ की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ कथित रेप की अफवाह फैलने के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. जिसके बाद देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और छात्रों ने कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी.

By: Sohail Rahman | Published: September 27, 2026 8:51:14 AM IST

एलपीयू में छात्रों का प्रदर्शन
एलपीयू में छात्रों का प्रदर्शन


Chandigarh LPU Student Protest: चंडीगढ़ की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में रविवार को एक बाहरी व्यक्ति द्वारा छात्रा के साथ कथित रेप की बिना पुष्टि वाली रिपोर्ट को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. प्रदर्शनकारियों ने कैंपस में तोड़फोड़ की और कुछ चीजों में आग लगा दी. उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया. यह घटना चिटकारा यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद हुई. हालांकि, खबर लिखे जाने तक पुलिस ने रेप की ऐसी किसी शिकायत की पुष्टि नहीं की थी.

यह हंगामा, जो खबरों के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल के पास शुरू हुआ था, तब और बढ़ गया जब अलग-अलग हॉस्टलों के छात्र भी इसमें शामिल हो गए. दोपहर 2 बजे तक बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए और यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट की ओर बढ़ गए.

You Might Be Interested In

छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में की तोड़फोड़

हंगामा इस कदर बढ़ गया कि विरोध कर रहे छात्र यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच गए. इस दौरान कैंपस के साइनबोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गए. इसके बाद सुबह करीब 4 बजे छात्र जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. हाईवे जाम होने से दोनों शहरों के बीच ट्रैफिक बाधित हो गया. हालात को देखते हुए कपूरथला पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी सुरक्षा बल तैनात किया, ताकि और तोड़फोड़ और आगजनी को रोका जा सके.



यह भी पढ़ें – Aaj Ka Mausam 27 September: यूपी-बिहार समेत 15 राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

एसएसपी ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलने के बाद कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि एक छात्रा के साथ कथित रेप की घटना के बारे में वायरल हुए मैसेज की वजह से छात्रों में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाप नाराजगी फैल गई थी. पुलिस के अनुसार, अब तक इस घटना की पुष्टि करने वाला कई सबूत नहीं मिला है और न ही कोई औपचारिक शिकायत मिली है. इसके अलावा, एसएसपी ने आगे बताया कि छात्रों ने यूनिवर्सिटी की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है और नेशनल हाईवे अभी भी जाम है. पुलिस बातचीत के जरिए छात्रों को शांत करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है और जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें – मदरसों में गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’? सुबह-सुबह अब मुस्लिम बच्चे गाएंगे राष्ट्रगान; CM बोले- हमारे लिए सनातन परंपरा सबसे पहले

Tags: crime newshome-hero-pos-1punjab news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी...

September 26, 2026

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

बैंक में कौन सा नंबर लिंक है कैसे पता करें?

September 26, 2026

‘द वन’ स्टारकास्ट की फीस

September 26, 2026

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026
LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी
LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी
LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी
LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी
LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी