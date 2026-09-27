LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी

Chandigarh LPU Student Protest: चंडीगढ़ की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में रविवार को एक बाहरी व्यक्ति द्वारा छात्रा के साथ कथित रेप की बिना पुष्टि वाली रिपोर्ट को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. प्रदर्शनकारियों ने कैंपस में तोड़फोड़ की और कुछ चीजों में आग लगा दी. उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया. यह घटना चिटकारा यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद हुई. हालांकि, खबर लिखे जाने तक पुलिस ने रेप की ऐसी किसी शिकायत की पुष्टि नहीं की थी.

यह हंगामा, जो खबरों के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल के पास शुरू हुआ था, तब और बढ़ गया जब अलग-अलग हॉस्टलों के छात्र भी इसमें शामिल हो गए. दोपहर 2 बजे तक बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए और यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट की ओर बढ़ गए.

छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में की तोड़फोड़

हंगामा इस कदर बढ़ गया कि विरोध कर रहे छात्र यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच गए. इस दौरान कैंपस के साइनबोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गए. इसके बाद सुबह करीब 4 बजे छात्र जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. हाईवे जाम होने से दोनों शहरों के बीच ट्रैफिक बाधित हो गया. हालात को देखते हुए कपूरथला पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी सुरक्षा बल तैनात किया, ताकि और तोड़फोड़ और आगजनी को रोका जा सके.

Students at Lovely Professional University in Punjab’s Phagwara have been protesting since last night over allegations of a student being raped. The claims could not be verified yet, but the students have been staging massive protests since late last night, and there are reports… pic.twitter.com/EVPUZG8jBp — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) September 27, 2026







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एसएसपी ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलने के बाद कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि एक छात्रा के साथ कथित रेप की घटना के बारे में वायरल हुए मैसेज की वजह से छात्रों में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाप नाराजगी फैल गई थी. पुलिस के अनुसार, अब तक इस घटना की पुष्टि करने वाला कई सबूत नहीं मिला है और न ही कोई औपचारिक शिकायत मिली है. इसके अलावा, एसएसपी ने आगे बताया कि छात्रों ने यूनिवर्सिटी की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है और नेशनल हाईवे अभी भी जाम है. पुलिस बातचीत के जरिए छात्रों को शांत करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है और जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद है.

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