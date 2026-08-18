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Chandigarh Petrol Langar: राजा दी किंग का चंडीगढ़ में फ्री पेट्रोल लंगर क्यों हुआ कैंसिल? क्या है कारण और किस दिन मिलेगा कूपन

Petrol Langar Chandigarh Cancel: अमृतसर के रहने वाले राकेश त्रेहन, जिन्हें राजा द किंग के नाम से भी जाना जाता है, आज 18 अगस्त को चंडीगढ़ में पेट्रोल लंगर लगाने वाले थे. लेकिन, राजा दी किंग अपना वादा पूरा नहीं कर पाए.

By: Shristi S | Published: August 18, 2026 7:53:11 PM IST

राजा दी किंग का चंडीगढ़ में फ्री पेट्रोल लंगर क्यों हुआ कैंसिल?
राजा दी किंग का चंडीगढ़ में फ्री पेट्रोल लंगर क्यों हुआ कैंसिल?


Chandigarh Free Petrol Langar: अमृतसर के रहने वाले राकेश त्रेहन, जिन्हें राजा द किंग के नाम से भी जाना जाता है, आज 18 अगस्त को चंडीगढ़ में पेट्रोल लंगर लगाने वाले थे. लेकिन, राजा दी किंग अपना वादा पूरा नहीं कर पाए.

ऐसा क्यों हुआ और राजा दी किंग चंडीगढ़ में पेट्रोल लंगर क्यों नहीं लगा पाए, यह बताने के लिए त्रेहन ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने जनता से माफी मांगी और बताया कि लंगर क्यों नहीं लग पाया.

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पेट्रोल लंगर क्यों नहीं लगा?

राजा द किंग आज चंडीगढ़ के सेक्टर 10 और सेक्टर 7 में पेट्रोल पंप के बाहर पेट्रोल लंगर लगाने वाले थे. लेकिन, भारी बारिश की वजह से लंगर नहीं लग पाया. इसके बाद राजा दी किंग ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने जनता से माफी मांगी और यह भी बताया कि लंगर कब लगेगा.

वीडियो में राकेश त्रेहन ने कहा जय माता दी. देखिए, आज 18 अगस्त, 2026 है. आज जय माता दी के आशीर्वाद से पेट्रोल लंगर लगना था. पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था. इंद्र देव भी इससे बहुत खुश हैं, और इसीलिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है. मैं नहीं चाहता कि बारिश में इतने सारे लोग बीमार पड़ें. इसलिए, मैं आज का लंगर टाल रहा हूं.

अब इस दिन पेट्रोल लंगर लगाया जाएगा

उन्होंने वीडियो में आगे कहा अब पेट्रोल लंगर शुक्रवार (21 अगस्त) को उसी जगह और समय पर लगाया जाएगा. जिन लोगों ने अभी तक टोकन नहीं खरीदा है, वे आकर ले सकते हैं. पेट्रोल कूपन शुक्रवार को मिलेगा और अगले तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक वैलिड रहेगा. बारिश की वजह से आज पेट्रोल लंगर नहीं लगाया जा सका, जिसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी चाहता हूं.

ये भी पढ़ें: Free Petrol Langar Today: चंड़ीगढ़ में लगने जा रहा पेट्रोल लंगर, फ्री में मिलने वाला है तेल, कब और कहां मिलेगा, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Tags: chandigarhpetrolrakesh trehan
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