ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट, Chandigarh Crime: पलवल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने भिवानी में की गई टीचर की निर्मम हत्या को लेकर कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। भिवानी में एक बेटी की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है इसने पूरे प्रदेश को झकोरकर रख दिया है। उदयभान ने कहा कि प्रदेश बहन बेटियों के साथ रेप , छेड़छाड़ और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। उदयभान ने टीचर की हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा कर सरकार को अपराध नियंत्रण में नाकाम साबित बताया है।

कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा

भिवानी में हुई शिक्षिका की हत्याकांड के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है प्रदेश में 4 से 5 मामले बहन बेटियों के साथ रेप छेड़छाड़ और हत्या के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। उदयभान ने कहा कि जो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वहीं प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। उदयभान ने कहा कि जो भिवानी में एक बेटी की गला रेतकर हत्या की है इसने पूरे प्रदेश को झकोरकर रख दिया है।

पुलिस से क्या कहा?

उदयभान ने कहा कि मृतिका बेटी के परिजनों के साथ जो शिकायत देते समय पुलिस ने जो रवैया अपनाया वह पूरी तरह से गलत था जो पुलिस ने पीड़ित परिवार को कहा था कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी यह पुलिस का रवैया ठीक नही था । पुलिस को लाइन हाजिर करना और पुलिस अधीक्षक का तबादला करना कोई हल नहीं है। पुलिस के खिलाफ भी सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए ।ओर बेटी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाना चाहिए। उदयभान ने मृतक शिक्षिका के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और कहा कि पांच दिन बाद भी दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने में सरकार व प्रशाशन नाकाम साबित हुए है। इस हत्याकांड की घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मशार किया है। ल उन्होंने मुख्यमंत्री को कमजोर शासक और प्रदेश पुलिस प्रशाशन को बेलगाम बताया। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले प्रदेश में शांति रही लेकिन अब कानून व्यवस्था का हाले बेहाल है।

