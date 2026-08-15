Chandigarh Protest: मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान! पुलिस को हुआ शक तो खुल गया पूरा राज़

Simranjit Singh Mann Detained: एक तरफ जहां भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के चंडीगढ़ में शनिवार को हिरासत में लिए गए सिखों की रिहाई की मांग को लेकर तनाव की स्थिति बन गई. कौमी इंसाफ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब राजभवन की ओर मार्च किया.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें कीं. इस अफरा-तफरी के बीच, पूर्व सांसद और शिरोमणि अकाली दल के नेता मान घायल मरीज का भेष बनाकर राजभवन पहुंचे. पुलिस ने उनकी पहचान की और उन्हें हिरासत में ले लिया.

प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की

कौमी इंसाफ मोर्चा करीब तीन साल से मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर धरना दे रहा है. शनिवार को जब प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर बढ़े, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिससे तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. जवाब में, कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके.

राजभवन के बाहर तनाव के बीच एक गाड़ी आई. सिमरनजीत सिंह मान मरीज का भेष बनाकर कार में बैठे थे. उनके मुंह पर पट्टियां बंधी थीं. ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने गाड़ी को जांच के लिए रोका. उसकी पहचान करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

किस सिख कैदी को रिहा करने की मांग की जा रही है?

जिन सिख कैदियों की मांग प्रदर्शनकारियों ने की है, उनमें जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह राजोआना, जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह भियोरा, देविंदरपाल सिंह भुल्लर, गुरदीप सिंह खेड़ा, लखविंदर सिंह लाखा, गुरमीत सिंह और शमशेर सिंह शामिल हैं.

इनमें से ज़्यादातर आतंकवाद और हत्या जैसे गंभीर आरोपों में लंबे समय से जेल में बंद हैं. प्रदर्शन करने वाले संगठनों का कहना है कि इन सभी की सज़ा पूरी हो चुकी है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.