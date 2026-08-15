Home > देश > Chandigarh Protest: मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान! पुलिस को हुआ शक तो खुल गया पूरा राज़

Chandigarh Protest: मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान! पुलिस को हुआ शक तो खुल गया पूरा राज़

Chandigarh Sikh Prisoners Protest: एक तरफ जहां भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के चंडीगढ़  में शनिवार को हिरासत में लिए गए सिखों की रिहाई की मांग को लेकर तनाव की स्थिति बन गई. कौमी इंसाफ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब राजभवन की ओर मार्च किया.

By: Shristi S | Published: August 15, 2026 4:09:05 PM IST

मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान
मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान


Simranjit Singh Mann Detained: एक तरफ जहां भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के चंडीगढ़  में शनिवार को हिरासत में लिए गए सिखों की रिहाई की मांग को लेकर तनाव की स्थिति बन गई. कौमी इंसाफ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब राजभवन की ओर मार्च किया.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें कीं. इस अफरा-तफरी के बीच, पूर्व सांसद और शिरोमणि अकाली दल के नेता मान घायल मरीज का भेष बनाकर राजभवन पहुंचे. पुलिस ने उनकी पहचान की और उन्हें हिरासत में ले लिया.

You Might Be Interested In

प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की

कौमी इंसाफ मोर्चा करीब तीन साल से मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर धरना दे रहा है. शनिवार को जब प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर बढ़े, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिससे तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. जवाब में, कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके.

राजभवन के बाहर तनाव के बीच एक गाड़ी आई. सिमरनजीत सिंह मान मरीज का भेष बनाकर कार में बैठे थे. उनके मुंह पर पट्टियां बंधी थीं. ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने गाड़ी को जांच के लिए रोका. उसकी पहचान करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

किस सिख कैदी को रिहा करने की मांग की जा रही है?

जिन सिख कैदियों की मांग प्रदर्शनकारियों ने की है, उनमें जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह राजोआना, जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह भियोरा, देविंदरपाल सिंह भुल्लर, गुरदीप सिंह खेड़ा, लखविंदर सिंह लाखा, गुरमीत सिंह और शमशेर सिंह शामिल हैं.

इनमें से ज़्यादातर आतंकवाद और हत्या जैसे गंभीर आरोपों में लंबे समय से जेल में बंद हैं. प्रदर्शन करने वाले संगठनों का कहना है कि इन सभी की सज़ा पूरी हो चुकी है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.

Tags: chandigarhIndependence Day 2026punjab
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पीएम मोदी का रिकॉर्ड: 2014 से 2026 तक कितने मिनट...

August 15, 2026

कौन हैं पवित्रा गौड़ा? जिन्हें बनाया गया आरोपी नंबर 1

August 15, 2026

अदनान सामी के 7 चर्चित गाने

August 15, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए बादाम?

August 14, 2026

10 देशभक्ति डायलॉग्स

August 14, 2026

1947 का जख्म: बॉलीवुड की ये फिल्में नहीं भूल पाएंगे!

August 14, 2026
Chandigarh Protest: मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान! पुलिस को हुआ शक तो खुल गया पूरा राज़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chandigarh Protest: मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान! पुलिस को हुआ शक तो खुल गया पूरा राज़
Chandigarh Protest: मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान! पुलिस को हुआ शक तो खुल गया पूरा राज़
Chandigarh Protest: मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान! पुलिस को हुआ शक तो खुल गया पूरा राज़
Chandigarh Protest: मुंह पर पट्टी, मरीज का भेष और राजभवन पहुंच गए सिमरनजीत मान! पुलिस को हुआ शक तो खुल गया पूरा राज़