उत्तराखंड में फिर दिखा कयामत जैसा मंजर, रातों-रात मची ऐसी तबाही, सोते के सोते रह गए लोग

Uttarakhand Cloud Burst: उत्तराखंड के चमोली के थराली से हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। दरअसल यहाँ फिर बादल फट गया और इलाके में तबाही मच गई। इस दौरान लोगों के घरों में मलबा घुस गया, वहीँ कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सागवाड़ा गाँव में इस आपदा में एक बच्ची की भी जान चली गई।वहीं, इस दौरान एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। वहीँ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुँचकर बचाव कार्य में जुट गई है। थराली के साथ-साथ आसपास के गाँवों में भी तबाही मची है।

मलबे में दबे वाहन

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्रवार को भारी बारिश के बाद आधी रात को बादल फटने से तबाही मच गई। जिसके बाद रेडीबाग और चेपडो में कई वाहन मलबे में दब गए। इस दौरान यहाँ कई दुकानें भी तहस-नहस हो गईं। वहीँ आधी रात को हुई इस तबाही से लोगों में डर का माहौल है। वहीँ वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। सड़कों पर मलबा इस हद तक बिखर गया कि सड़कें तालाब में बदल गई।

चमोली पुलिस का एक्शन

आपको बता दें, चमोली पुलिस ने इस घटना के बारे में ट्विटर पर पोस्ट किया, कल रात थाना थराली क्षेत्र में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना थराली पुलिस ने रात में ही तत्परता दिखाई और स्थानीय लोगों को सतर्क किया तथा उन्हें घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।