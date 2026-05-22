Hill Station: भारत की इस जगह पर है विदेशियों की एंट्री बैन, यहां मिलती है शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा अनुभव

Uttarakhand Hill Station: भारत के सबसे शांत और खूबसूरत पहाड़ी इलाकों की जब भी बात होती है, तो देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों का नाम सबसे पहले लिया जाता है. इसी राज्य के घने पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा चकराता एक ऐसा अनमोल रत्न है, जिसे अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, शांत और प्राकृतिक वातावरण में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं. यहां की ठंडी ताजी हवाएं, देवदार के ऊंचे पेड़, बहते झरने और हरियाली हर किसी के मन को शांति और ताजगी से भर देते हैं.

चकराता ब्रिटिश काल में बसाया गया था

चकराता का इतिहास काफी रोचक और औपनिवेशिक दौर से जुड़ा हुआ है. इस खूबसूरत पहाड़ी नगर को साल 1866 में ब्रिटिश शासकों द्वारा खोजा और बसाया गया था. उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और सैनिक गर्मियों की तपिश से बचने और छुट्टियां बिताने के लिए इस शांत और ठंडी जगह पर आया करते थे. अंग्रेजों ने यहां रहने के लिए कई आलीशान बंगले और छोटे रिजॉर्ट भी बनवाए थे, ताकि वे इस प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद ले सकें. धीरे-धीरे यह जगह एक खास हिल स्टेशन के रूप में विकसित होती चली गई.

विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध

चकराता की सबसे अनोखी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहां किसी भी विदेशी नागरिक (Foreigner) को आने की अनुमति नहीं है. भले ही इसे ब्रिटिशों ने विकसित किया था, लेकिन आज यह इलाका भारतीय सेना का एक बेहद महत्वपूर्ण कैंटोनमेंट और संवेदनशील मिलिट्री बेस है. इसी कारण सरकार ने सुरक्षा कारणों से यहां विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है. यहां आने वाले रास्तों पर सुरक्षाबलों द्वारा सख्त बैरिकेडिंग की जाती है और केवल वैध भारतीय पहचान पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलती है. बिना सरकारी अनुमति कोई भी विदेशी नागरिक यहां कदम नहीं रख सकता.

चकराता क्यों है भारतीय पर्यटकों के लिए खास?

भारतीय नागरिकों के लिए चकराता एक बेहतरीन हिल स्टेशन है जहां वे अपनी व्यस्त जीवनशैली से दूर कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण लोगों को मानसिक रूप से रिफ्रेश कर देता है. यह जगह उन यात्रियों के लिए आदर्श है जो भीड़-भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से हटकर कुछ अलग और शांत अनुभव करना चाहते हैं.

टाइगर फॉल – चकराता का सबसे प्रसिद्ध झरना

चकराता के पास स्थित ‘टाइगर फॉल’ भारत के सबसे ऊंचे और खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है. यहां पानी की तेज धार पहाड़ों से गिरती हुई एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है. झरने के आसपास का शांत और ठंडा वातावरण पर्यटकों को बेहद सुकून देता है. यहां पहुंचकर लोग प्रकृति की गोद में घंटों समय बिताते हैं और इसकी सुंदरता को कैमरे में कैद करते हैं.

चिरमिरी व्यू पॉइंट से दिखता है जादुई सूर्यास्त

अगर आप चकराता में प्रकृति का सबसे खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं, तो ‘चिरमिरी व्यू पॉइंट’ जरूर जाएं. यह जगह सूर्यास्त (Sunset) देखने के लिए बेहद लोकप्रिय है. यहां पहाड़ों के बीच ढलते सूरज का नजारा इतना खूबसूरत होता है कि लोग देर तक इसे निहारते रह जाते हैं. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है.

देववन की पहाड़ियां और हिमालय का दृश्य

‘देववन’ चकराता के पास स्थित एक और बेहद खूबसूरत स्थान है, जहां से बर्फ से ढके विशाल हिमालय पर्वतों के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं. यहां की शांति और ठंडी हवाएं मन को गहराई तक सुकून देती हैं. यह जगह ध्यान लगाने, प्रकृति के बीच समय बिताने और जीवन के शांत पलों को महसूस करने के लिए आदर्श मानी जाती है.