क्या SC/ST और OBC में आय के आधार पर मिलेगा ‘सब-कोटा’? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ किया अपना रुख

आरक्षण व्यवस्था के भीतर आय-आधारित ‘सब-कोटा’ (उप-कोटा) लागू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए शीर्ष अदालत में एक विस्तृत हलफनामा (Affidavit) दाखिल किया है. केंद्र ने साफ शब्दों में कहा है कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सदियों से चले आ रहे सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर करना है, न कि केवल आर्थिक तंगी से निपटना.

‘कार्यपालिका का क्षेत्र, अदालत नहीं दे सकती निर्देश’

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जरिए दाखिल इस हलफनामे में केंद्र ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता आरक्षण नीति में बदलाव के लिए न्यायिक निर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं. सरकार के मुताबिक, नीति निर्माण पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है. ऐसे मामलों में अदालतें ‘रिट ऑफ मैंडमस’ के जरिए सरकार को कोई विशेष कानून या नीति बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं.

इसके साथ ही, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि SC और ST की सूचियों में किसी भी तरह का संशोधन, बदलाव या किसी नई श्रेणी को जोड़ना केवल देश की संसद के हाथ में है, अदालतों के नहीं.

क्रीमी लेयर और आरक्षण के आधार पर स्पष्टता

केंद्र सरकार ने यह भी दोहराया कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के समुदायों पर ‘क्रीमी लेयर’ को बाहर रखने का नियम लागू नहीं होता है. सरकार ने कोर्ट को याद दिलाया कि भारतीय संविधान में SC, ST और OBC वर्गों को दिया गया आरक्षण उनकी सामाजिक और शैक्षणिक विषमताओं को ध्यान में रखकर तय किया गया है. इसलिए, इसे सिर्फ व्यक्तिगत आय या आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखना इसके मूल संवैधानिक ढांचे के विपरीत होगा.

भारी जुर्माने के साथ याचिका खारिज करने की मांग

सरकार का मानना है कि याचिका में जिस तरह से एक खास नीति बनाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है, वह न्यायपालिका की तय सीमाओं से बाहर है. इन्हीं तर्कों को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज करने की अपील की है.