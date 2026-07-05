बैटरी ऐप्स पर सरकार की सख्ती, ई-रिक्शा बंद करने वाले सिस्टम पर लगेगी रोक

Battery Management Apps Blocked: एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार (3 जुलाई 2026) को बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था. यह कदम तब उठाया गया जब पता चला कि कुछ यूजर्स इन ऐप्स का इस्तेमाल करके दूर से ही ई-रिक्शा की बैटरी बंद कर सकते थे, जबकि यात्री अंदर बैठे होते थे. ज्यादातर चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए ये ऐप्स खास तौर पर बैटरी मालिकों के लिए डिज़ाइन किए गए लगते हैं. मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा बताए गए तीन ऐप्स शेन्ज़ेन ग्रीनएनर्जी टेक्नोलॉजी, शेन्ज़ेन रुइचुआंग लिनेंग.

यह साफ नहीं है कि इन ऐप्स पर रोक लगाने से यह कमजोरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी या नहीं, क्योंकि बिना किसी सेट पासवर्ड या पिन के बैटरी यूनिट को हाईजैक करने और बंद करने के लिए इन्हें इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं होती. ई-रिक्शा सर्टिफ़िकेशन के मौजूदा टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जरूरतें शामिल नहीं हैं.

लिथियम-आयन बैटरी पैक में चार्ज, वोल्टेज, तापमान और सेल की स्थिति पर नजर रखने के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं. इस हफ्ते, इस कमी को दिखाने वाले इंस्टाग्राम रील्स वायरल हुए, जिनमें ई-रिक्शा को अचानक रुकते हुए दिखाया गया.

एक सीनियर अधिकारी ने “द हिंदू” को बताया कि इस तरह से गाड़ियों को रोकना एक सज़ा-योग्य अपराध है और इस पर “आपराधिक शरारत (criminal mischief) से जुड़ी IPC/BNS की सामान्य धाराएं” लागू होंगी.