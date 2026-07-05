Home > देश > बैटरी ऐप्स पर सरकार की सख्ती, ई-रिक्शा बंद करने वाले सिस्टम पर लगेगी रोक

बैटरी ऐप्स पर सरकार की सख्ती, ई-रिक्शा बंद करने वाले सिस्टम पर लगेगी रोक

यह साफ नहीं है कि इन ऐप्स पर रोक लगाने से यह कमजोरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी या नहीं, क्योंकि बिना किसी सेट पासवर्ड या पिन के बैटरी यूनिट को हाईजैक करने और बंद करने के लिए इन्हें इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं होती.

By: Anshika thakur | Published: July 5, 2026 3:49:12 PM IST

battery management apps blocked
battery management apps blocked


Battery Management Apps Blocked: एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार (3 जुलाई 2026) को बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था. यह कदम तब उठाया गया जब पता चला कि कुछ यूजर्स इन ऐप्स का इस्तेमाल करके दूर से ही ई-रिक्शा की बैटरी बंद कर सकते थे, जबकि यात्री अंदर बैठे होते थे. ज्यादातर चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए ये ऐप्स खास तौर पर बैटरी मालिकों के लिए डिज़ाइन किए गए लगते हैं. मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा बताए गए तीन ऐप्स शेन्ज़ेन ग्रीनएनर्जी टेक्नोलॉजी, शेन्ज़ेन रुइचुआंग लिनेंग.
 
यह साफ नहीं है कि इन ऐप्स पर रोक लगाने से यह कमजोरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी या नहीं, क्योंकि बिना किसी सेट पासवर्ड या पिन के बैटरी यूनिट को हाईजैक करने और बंद करने के लिए इन्हें इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं होती. ई-रिक्शा सर्टिफ़िकेशन के मौजूदा टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जरूरतें शामिल नहीं हैं.
 
लिथियम-आयन बैटरी पैक में चार्ज, वोल्टेज, तापमान और सेल की स्थिति पर नजर रखने के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं. इस हफ्ते, इस कमी को दिखाने वाले इंस्टाग्राम रील्स वायरल हुए, जिनमें ई-रिक्शा को अचानक रुकते हुए दिखाया गया.
 
एक सीनियर अधिकारी ने “द हिंदू” को बताया कि इस तरह से गाड़ियों को रोकना एक सज़ा-योग्य अपराध है और इस पर “आपराधिक शरारत (criminal mischief) से जुड़ी IPC/BNS की सामान्य धाराएं” लागू होंगी.
 
मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो इसी खास तरीके से ई-रिक्शा बंद करके ड्राइवरों से पैसे वसूल रहा था. काम करने के इस तरीके के बारे में बताते हुए, नील गंगा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज तरुण कुरिल ने कहा कि यह रैकेट लोटी तिराहा पर हुई जबरन वसूली की एक घटना के बाद सामने आया.

Tags: battery management apps blockedcentre blocks battery management appse-rickshaw battery shutdown appe-rickshaw cybersecurity riskremote e-rickshaw shutdown
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे...

July 5, 2026

आकांक्षा चमोला के ग्लैमरस पार्टी लुक्स

July 5, 2026

रणवीर सिंह की 6 फ्लॉप फिल्में

July 5, 2026

अरशद वारसी की ये फिल्में न करें मिस

July 5, 2026

एक T20I मैच में किस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए सबसे...

July 5, 2026

Monsoon Skin Care: चिपचिपी त्वचा का परमानेंट इलाज

July 5, 2026
बैटरी ऐप्स पर सरकार की सख्ती, ई-रिक्शा बंद करने वाले सिस्टम पर लगेगी रोक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बैटरी ऐप्स पर सरकार की सख्ती, ई-रिक्शा बंद करने वाले सिस्टम पर लगेगी रोक
बैटरी ऐप्स पर सरकार की सख्ती, ई-रिक्शा बंद करने वाले सिस्टम पर लगेगी रोक
बैटरी ऐप्स पर सरकार की सख्ती, ई-रिक्शा बंद करने वाले सिस्टम पर लगेगी रोक
बैटरी ऐप्स पर सरकार की सख्ती, ई-रिक्शा बंद करने वाले सिस्टम पर लगेगी रोक