शिशु मृत्यु दर में 10 साल में जबरदस्त सुधार! बर्थ रेट में बिहार अव्वल तो छत्तीसगढ़ में हो रही सबसे ज्यादा मौतें

Birth Rate in India: भारत में मृत्यु दर ठीक वैसी ही बनी हुई है जैसी एक साल पहले थी. भारत की मृत्यु दर प्रति हजार लोगों पर 6.4 बनी हुई है. दूसरे शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो हर 1000 लोगों में से 6.4 लोगों की मौत हो रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आंकड़े साल 2024 के हैं. 2023 में भी मृत्यु दर 6.4 थी. इन आंकड़ों से साफ झलक रहा है कि भारत की मृत्यु दर कोविड से पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई है. कोविड से पहले मृत्यु दर 6.0 थी.

यह सारी जानकारी केंद्र सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की 2024 की रिपोर्ट से सामने आई है, जिसे हाल ही में जारी किया गया था. इस रिपोर्ट से जन्म और मृत्यु दर दोनों से जुड़े आंकड़े सामने आते हैं.

पुरुषों का मृत्यु दर कैसा रहा?

इसके अलावा, रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024 में भारत में पुरुषों के लिए मृत्यु दर 7.1 और महिलाओं के लिए 5.6 है. शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मृत्यु दर ज़्यादा बनी हुई है. ग्रामीण इलाकों में मृत्यु दर 1,000 लोगों पर 6.8 मौतें है, जबकि शहरी इलाकों में यह 5.6 है.

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जन्म दर में थोड़ी गिरावट के संकेत

2024 की SRS रिपोर्ट में जन्म दर में थोड़ी गिरावट का भी संकेत मिलता है. भारत की क्रूड जन्म दर, जिसे 1,000 लोगों पर होने वाले जन्मों की संख्या के तौर पर परिभाषित किया जाता है. 2023 के मुकाबले 2024 में थोड़ी कम हुई है. 2023 में जन्म दर 18.4 थी. 2024 में यह आंकड़ा थोड़ा गिरकर 18.3 हो गया. खास तौर पर शहरी इलाकों में यह 14.9 से घटकर 14.7 हो गई और ग्रामीण इलाकों में 20.3 से घटकर 20.2 हो गई.

बिहार में सबसे ज्यादा जन्म दर की गई दर्ज

बिहार में सबसे ज़्यादा जन्म दर दर्ज की गई है. बिहार में जन्म दर हर 1,000 लोगों पर 26.8 है. इसका मतलब है कि बिहार में हर 1,000 लोगों पर 26 या 27 बच्चे पैदा हो रहे हैं. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहां जन्म दर 23.5 है, जबकि राजस्थान में यह 22.8 और मध्य प्रदेश में 22.5 है. 2019 में भारत की जन्म दर 19.7 थी. इससे पता चलता है कि अब पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में कमी आ रही है.

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छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर की गई दर्ज

सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में है, जहां एक साल में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 36 की मौत हो जाती है. इसके अलावा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आता है, जहां 35 बच्चों की मौत 1 साल में हो जाती है. हालांकि, अच्छी बात है कि शिशु मृत्यु दर में 10 साल में जबरदस्त सुधार भी हुआ है. 2012-14 की तुलना में 2022-24 में शिशु मृत्यु दर में 37.4% की कमी आई है.