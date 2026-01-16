Composite Salary Account: सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गया नया अकाउंट, 2 साल का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा, जानें अन्य फायदे..!

Composite Salary Account: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक नया सैलरी अकाउंट शुरू किया गया है, जिसे कंपोजिट सैलरी अकाउंट कहा जा रहा है. इस खाते का उद्देश्य ये है कि कर्मचारियों को बैंकिंग, बीमा और कार्ड से जुड़ी जरूरतों के लिए अलग-अलग जगह न जाना पड़े. एक ही खाते के जरिए रोजमर्रा के लेनदेन के साथ सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी मिल सकें.

कंपोजिट सैलरी अकाउंट क्या है?

ये एक ऐसा सैलरी अकाउंट है जिसमें सामान्य बैंक खाते के साथ बीमा और कार्ड की सुविधाएं भी जुड़ी रहती हैं. इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने सरकारी बैंकों के साथ मिलकर लागू किया है. ये सुविधा ग्रुप A, B और C के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है.

जीरो बैलेंस और रोजमर्रा की बैंकिंग

इस खाते की सबसे अहम बात ये है कि इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त नहीं है. खाते में पैसे न होने पर भी कोई जुर्माना नहीं लगेगा. इसके साथ ही RTGS, NEFT और UPI से लेनदेन बिना अतिरिक्त शुल्क के किए जा सकते हैं, चेक बुक मुफ्त मिलेगी, लॉकर लेने पर किराए में छूट मिल सकती है और परिवार के सदस्यों के लिए भी बैंकिंग सुविधा जोड़ी जा सकती है.

कम ब्याज पर लोन की सुविधा

इस सैलरी अकाउंट के जरिए कर्मचारियों को घर, वाहन, पढ़ाई और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लोन अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर मिल सकता है. कई मामलों में लोन की प्रोसेसिंग फीस भी कम या माफ की जा सकती है. इससे बड़े खर्चों के लिए लोन लेना आसान हो जाता है.

इस खाते के साथ कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा. किसी दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी या उसके परिवार को 1.5 करोड़ रुपये तक का कवर मिल सकता है. इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा.

हवाई यात्रा करने वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा

जो कर्मचारी हवाई यात्रा करते हैं, उनके लिए इस खाते में अलग से व्यवस्था की गई है. फ्लाइट के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में 2 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा. ये सुविधा भी खाते के साथ ही जुड़ी रहेगी.

जीवन और स्वास्थ्य बीमा

कंपोजिट सैलरी अकाउंट में 20 लाख रुपये तक का जीवन बीमा भी शामिल है. जरूरत होने पर कर्मचारी कम प्रीमियम देकर इस कवर को बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा कर्मचारी और उसके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाएगी, जिसमें बेस कवर के साथ टॉप-अप का ऑप्शन रहेगा.

डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं

इस खाते के साथ मिलने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे:

एयरपोर्ट लाउंज का उपयोग

रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक

बिना किसी रखरखाव शुल्क के कार्ड सुविधा

पुराने सैलरी अकाउंट को बदलने का ऑप्शन

जो कर्मचारी पहले से किसी सरकारी बैंक में सैलरी अकाउंट चला रहे हैं, वे अपनी सहमति से उसे इस नए कंपोजिट सैलरी अकाउंट में बदल सकते हैं. इसके लिए बैंकों की ओर से जानकारी दी जाएगी और कुछ जगहों पर विशेष शिविर भी लगाए जा सकते हैं.

सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारी देश की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिए उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होना जरूरी है. कंपोजिट सैलरी अकाउंट इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है, ताकि कर्मचारियों को सरल बैंकिंग और बेहतर सुरक्षा मिल सके.