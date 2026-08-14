Census 2027: जनगणना में पूछे जाएंगे जाति और कोविड वैक्सीन समेत 40 सवाल? सरकार ने जारी की लिस्ट

केंद्र सरकार की ओर से जनगणना 2027 (Census 2027) के लिए 40 सवालों की सूची जारी कर दी है. इसमें जाति 40 सवाल लोगों से पूछे जाएंगे. देश में आजादी के बार जातिगत जनगणना के धर्म से लेकर पासपोर्ट नंबर तक सवाल पूछे जाएंगे. जनगणना के दौरान एससी-एसटी के साथ-साथ अन्य जातियों की भी गिनती की जाएगी. सरकारी आदेश के मुताबिक, बर्फबारी वाले इलाकों में यह प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी.

केंद्र सरकार की ओर शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को उन 40 सवालों की जानकारी दी जो जनगणना के दूसरे चरण (यानी आबादी की गिनती वाले चरण) में लोगों से पूछे जाएंगे. इस महीने की शुरुआत में जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाकों (जहां जनगणना एक साथ नहीं होती) में आबादी की गिनती 1 से 30 सितंबर के बीच की जाएगी. वहीं, देश के बाकी हिस्सों में आबादी की गिनती (PE) अगले साल शुरू होगी। यह पहली बार होगा जब जनगणना के दौरान जाति से जुड़ी जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी.

जनगणना 2027 के दूसरे चरण में पूछे जाने वाले सवालों की सूची

1. व्यक्ति का नाम

2. परिवार के मुखिया से संबंध

3. लिंग

4. जन्म की तारीख और उम्र (पूरे वर्षों में)

5. वर्तमान वैवाहिक स्थिति

6. शादी के समय उम्र (पूरे वर्षों में)

7. जीवनसाथी का नाम

8. बताई गई राष्ट्रीयता

9. धर्म

10. अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)/जाति

11. पिता का विवरण

12. माता का विवरण

13. विकलांगता

14. मातृभाषा और अन्य ज्ञात भाषाएँ

15. साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति

16. शिक्षण संस्थान में उपस्थिति की स्थिति

17. प्राप्त उच्चतम शिक्षा का स्तर और स्ट्रीम/विषय

18. पिछले साल के दौरान कभी काम किया

19. आर्थिक गतिविधि की श्रेणी

20. पेशा

21. उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार

22. कामगार का वर्ग

23. गैर-आर्थिक गतिविधि (सीमांत, अर्ध-सीमांत और गैर-कामगारों के लिए)

24. काम की तलाश या काम के लिए उपलब्ध (सीमांत, अर्ध-सीमांत और गैर-कामगारों के लिए)

25. काम की जगह तक यात्रा

26. जन्म स्थान

27. पिछली बार रहने का स्थान

28. प्रवास का कारण

29. पिछले प्रवास के बाद से इस गाँव/कस्बे में रहने की अवधि

30. स्थायी आवासीय पता

31. वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या (केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं के लिए)

32. अब तक जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और अलग रह रही महिलाओं के लिए)

33. पिछले एक साल में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल विवाहित महिलाओं के लिए)

34. कोविड-19 टीकाकरण का स्थान

35. बैंक खातों की कुल संख्या

36. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)

37. आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)

38. वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो)

39. पासपोर्ट नंबर (यदि भारतीय पासपोर्ट धारक हों)

40. ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता

जनगणना का पहला चरण 2027

बता दें कि पहला चरण यानी घरों की लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस (HLO), अभी चल रहा है और 30 सितंबर तक जारी रहेगा. कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के लिए फील्ड विज़िट 16 अप्रैल को शुरू हुई. घरों की लिस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान, डेटा इकट्ठा करने वाले कर्मचारी हर घर और इमारत में जाकर लोगों से 33 सवाल पूछते हैं. इनमें घर की बुनियादी सुविधाओं, घर के मुखिया की जानकारी (जैसे उनका नाम और लिंग) और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की स्थिति के बारे में सवाल शामिल होते हैं.