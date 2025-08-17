ECI Press Conference: ‘क्या हमें मां, बहनों का CCTV वीडियो शेयर…’, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने क्यों कही ऐसी बात, सुन भड़क जाएगा विपक्ष!

ECI Press Conference: भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) ने रविवार को मतदाताओं की निजता संबंधी चिंताओं को कारण बताया कि उसने हाल के चुनावों में मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज साझा नहीं किए, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे। “वोट चोरी” जैसे शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि “मतदाताओं को गुमराह करने के असफल प्रयास” “संविधान का अपमान” हैं।

उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बात की कि कांग्रेस जैसे दलों को मशीन-पठनीय मतदाता सूचियां क्यों नहीं दी गईं, जिन्होंने फर्जी नामों और एकाधिक प्रविष्टियों का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि इससे मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है।” राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कांग्रेस सांसदों और अन्य लोगों की हालिया रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें कुछ मतदाताओं के कई जगहों पर पंजीकृत होने की बात कही गई थी।

मतदाताओं की तस्वीरें बिना सहमति के दिखाने के आरोप

मुख्य चुनाव आयुक्त ने हिंदी में कहा, “हमने हाल ही में देखा है कि कुछ मतदाताओं की तस्वीरें उनकी सहमति के बिना मीडिया को दिखाई गईं और उनका इस्तेमाल करके आरोप लगाए गए।” इसके बाद उन्होंने मतदान केंद्रों से निगरानी फुटेज माँगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं डुप्लिकेट या प्रॉक्सी वोटिंग तो नहीं हुई।

ज्ञानेश कुमार ने पूछा, “क्या चुनाव आयोग को किसी की माँ, बहू, बहन या किसी और के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?” उन्होंने आगे कहा, “सिर्फ़ वही लोग चुनाव में वोट दे सकते हैं जिनके नाम मतदाता सूची में हैं।”

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को नकारा

उन्होंने चुनाव अधिकारियों, बूथ स्तर के एजेंटों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या – लगभग 1.3 करोड़ – का हवाला देते हुए तर्क दिया, “क्या इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में कोई वोट चुरा सकता है?” उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दो बार वोट देने के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि “…मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के अनुसार, केवल भारतीय नागरिक ही सांसदों और विधायकों के चुनाव में वोट दे सकते हैं। दूसरे देशों के लोगों को यह अधिकार नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने मतगणना फ़ॉर्म भरा है, तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज़ जमा करके अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होगी। जाँच के बाद उनके नाम हटा दिए जाएँगे।”

चुनाव आयोग ने इससे पहले राहुल गांधी से शपथ लेकर सबूत देने को कहा था, जिस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि उन्होंने संसद सदस्य के तौर पर संविधान की शपथ ली है और चुनाव आयोग उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों की जांच कर सकता है।

