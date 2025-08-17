Home > देश > ECI Press Conference: ‘क्या हमें मां, बहनों का CCTV वीडियो शेयर…’, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने क्यों कही ऐसी बात, सुन भड़क जाएगा विपक्ष!

ECI Press Conference: ‘क्या हमें मां, बहनों का CCTV वीडियो शेयर…’, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने क्यों कही ऐसी बात, सुन भड़क जाएगा विपक्ष!

ECI Press Conference: ज्ञानेश कुमार ने पूछा, "क्या चुनाव आयोग को किसी की माँ, बहू, बहन या किसी और के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?" उन्होंने आगे कहा, "सिर्फ़ वही लोग चुनाव में वोट दे सकते हैं जिनके नाम मतदाता सूची में हैं।"

Published By: Ashish Rai
Published: August 17, 2025 16:49:45 IST

ECI Press Conference(चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया)
ECI Press Conference(चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया)

ECI Press Conference: भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) ने रविवार को मतदाताओं की निजता संबंधी चिंताओं को कारण बताया कि उसने हाल के चुनावों में मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज साझा नहीं किए, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे। “वोट चोरी” जैसे शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि “मतदाताओं को गुमराह करने के असफल प्रयास” “संविधान का अपमान” हैं।

‘वीडियो बनाओ वरना जान से मार दूंगा’, शिक्षा के मंदिर में ऐसा घिनौना काम, दरिंदों ने पहले छात्रा के साथ की छेड़छाड़ और फिर…

उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बात की कि कांग्रेस जैसे दलों को मशीन-पठनीय मतदाता सूचियां क्यों नहीं दी गईं, जिन्होंने फर्जी नामों और एकाधिक प्रविष्टियों का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि इससे मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है।” राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कांग्रेस सांसदों और अन्य लोगों की हालिया रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें कुछ मतदाताओं के कई जगहों पर पंजीकृत होने की बात कही गई थी।

मतदाताओं की तस्वीरें बिना सहमति के दिखाने के आरोप

मुख्य चुनाव आयुक्त ने हिंदी में कहा, “हमने हाल ही में देखा है कि कुछ मतदाताओं की तस्वीरें उनकी सहमति के बिना मीडिया को दिखाई गईं और उनका इस्तेमाल करके आरोप लगाए गए।” इसके बाद उन्होंने मतदान केंद्रों से निगरानी फुटेज माँगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं डुप्लिकेट या प्रॉक्सी वोटिंग तो नहीं हुई।

ज्ञानेश कुमार ने पूछा, “क्या चुनाव आयोग को किसी की माँ, बहू, बहन या किसी और के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?” उन्होंने आगे कहा, “सिर्फ़ वही लोग चुनाव में वोट दे सकते हैं जिनके नाम मतदाता सूची में हैं।”

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को नकारा 

उन्होंने चुनाव अधिकारियों, बूथ स्तर के एजेंटों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या – लगभग 1.3 करोड़ – का हवाला देते हुए तर्क दिया, “क्या इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में कोई वोट चुरा सकता है?” उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दो बार वोट देने के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि “…मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के अनुसार, केवल भारतीय नागरिक ही सांसदों और विधायकों के चुनाव में वोट दे सकते हैं। दूसरे देशों के लोगों को यह अधिकार नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने मतगणना फ़ॉर्म भरा है, तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज़ जमा करके अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होगी। जाँच के बाद उनके नाम हटा दिए जाएँगे।”

चुनाव आयोग ने इससे पहले राहुल गांधी से शपथ लेकर सबूत देने को कहा था, जिस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि उन्होंने संसद सदस्य के तौर पर संविधान की शपथ ली है और चुनाव आयोग उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों की जांच कर सकता है।

‘मैं बेचैनी की दवा हूं…’, पूर्व मंत्री नारद राय ने किया चौंकाने वाला खुलासा, सुन मच गया राजनीतिक बवाल

Tags: eci press conference
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025

स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

August 17, 2025

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025
ECI Press Conference: ‘क्या हमें मां, बहनों का CCTV वीडियो शेयर…’, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने क्यों कही ऐसी बात, सुन भड़क जाएगा विपक्ष!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ECI Press Conference: ‘क्या हमें मां, बहनों का CCTV वीडियो शेयर…’, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने क्यों कही ऐसी बात, सुन भड़क जाएगा विपक्ष!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ECI Press Conference: ‘क्या हमें मां, बहनों का CCTV वीडियो शेयर…’, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने क्यों कही ऐसी बात, सुन भड़क जाएगा विपक्ष!
ECI Press Conference: ‘क्या हमें मां, बहनों का CCTV वीडियो शेयर…’, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने क्यों कही ऐसी बात, सुन भड़क जाएगा विपक्ष!
ECI Press Conference: ‘क्या हमें मां, बहनों का CCTV वीडियो शेयर…’, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने क्यों कही ऐसी बात, सुन भड़क जाएगा विपक्ष!
ECI Press Conference: ‘क्या हमें मां, बहनों का CCTV वीडियो शेयर…’, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने क्यों कही ऐसी बात, सुन भड़क जाएगा विपक्ष!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?