सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खोले राज, उरी-बालाकोट का जिक्र कर कही ये बात

CDS Anil Chauhan: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बालाकोट हवाई हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने अलग-अलग सबक सीखे। भारत ने जहाँ लंबी दूरी के सटीक हथियारों और हमले के बाद नुकसान का आकलन करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं पाकिस्तान ने संभवतः अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों को नष्ट किया

जनरल चौहान ने याद दिलाया कि 2016 में उरी हमले के बाद, भारतीय सेना ने ज़मीनी रास्ते पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों को नष्ट किया था। 2019 के पुलवामा हमले के बाद, भारतीय वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमले किए। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत के पास पहले से ही बेहतर सटीक हमला करने की क्षमता थी।

वायु शक्ति का प्रयोग ज़रूरी था

उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक नेतृत्व के साथ चर्चा हुई, तो यह स्पष्ट हो गया कि केवल ड्रोन और लोइटरिंग मुनिशन (चलते हुए लक्ष्य की तलाश करने वाले हथियार) से लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए वायु शक्ति का प्रयोग ज़रूरी था।

सेना को ऑपरेशन में पूरी आज़ादी मिली

सीडीएस चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने सेना को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आतंकी ठिकानों को नष्ट करना है और जवाबी कार्रवाई तभी करनी है जब पाकिस्तान हमला करे। इस ऑपरेशन में सेना को पूरी फ्रीडम दी गई थी, चाहे वह योजना बनाना हो या टारगेट चुनना हो।

