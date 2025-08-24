Exclusive: निक्की हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, करीबियों ने किया बड़ा दावा

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के मुख्य आरोपी उसके पति विपिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है। विपिन के करीबियों का दावा है कि जिस वक्त निक्की को आग लगी थी उस वक्त उसका पति घर के नीचे दुकान पर था, आवाज सुनने के बाद वह दौड़ा और फिर घर गया। उसके बाद वो वापस बाहर आया और गाड़ी खोलते हुए दिख रहा है। बता दें कि ये फुटेज सिर्फ India News के पास ही मौजूद है।

भागने की कोशिश कर रहा था विपिन, पुलिस ने पैर पर मारी गोली

ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के मुख्य आरोपी उसके पति विपिन को आज रविवार (24-08-2025) पुलिस ने सिरसा चौराहे के पास मुठभेड़ में पैर में गोली मार दी। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सिरसा के पास उसे गोली मार दी और उसके पैर में गोली लग गई।

पति के अलावा सास-ससुर भी मुख्य आरोपी

इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि विपिन ने अपनी पत्नी निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिसके चलते यह मामला दो दिनों से सुर्खियों में है। पुलिस ने निक्की के पति विपिन के अलावा उसके साले और सास-ससुर को भी मुख्य आरोपी बनाया है। विपिन ने मासूम बच्चे के सामने ही अपनी पत्नी निक्की को आग लगाकर मार डाला था और फरार हो गया था।

ससुराल वाले कर रहे थे 35 लाख रुपये की मांग

रूपबास गाँव निवासी भिखारी सिंह ने बताया कि उनकी बेटी कंचन (29) और निक्की (27) की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गाँव निवासी रोहित और उसके भाई विपिन के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में एक स्कॉर्पियो कार और सारा सामान दिया गया था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले 35 लाख रुपये की मांग करने लगे।

शादी के बाद से ही पति विपिन भाटी, देवर रोहित भाटी, सास दया और ससुर सत्यवीर लगातार 35 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। पीड़िता के परिवार ने आरोपियों की मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी दी, लेकिन उत्पीड़न जारी रहा। ससुराल वाले दोनों बहनों के साथ मारपीट करते थे। कई बार पंचायत के माध्यम से समझौता भी हुआ, लेकिन आरोपी समझौते के लिए तैयार नहीं हुए।

