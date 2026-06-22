Home > देश > CBSE New Policy: खाड़ी देशों के 12वीं के छात्रों के लिए आई नई नीति, SC में सुलझा मामला; जानिए क्या है नया नियम

CBSE New Policy: खाड़ी देशों के 12वीं के छात्रों के लिए आई नई नीति, SC में सुलझा मामला; जानिए क्या है नया नियम

CBSE Special Assessment Scheme: खाड़ी देशों में रद्द हुई CBSE 12वीं परीक्षा के प्राइवेट छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है. केंद्र ने नया फॉर्मूला तय किया है, जानिए किसे मिलेगा लाभ...

By: Shivani Singh | Published: June 22, 2026 6:59:44 PM IST

खाड़ी देशों में रद्द हुई CBSE 12वीं परीक्षा के प्राइवेट छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है.
खाड़ी देशों में रद्द हुई CBSE 12वीं परीक्षा के प्राइवेट छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है.


CBSE Special Assessment Scheme: केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सीबीएसई (CBSE) ने हाल ही में हुए ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण खाड़ी देशों में रद्द हुई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से प्रभावित प्राइवेट छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति तैयार की है. यह नीति उन सभी छात्रों पर लागू होगी जो इस क्षेत्रीय संघर्ष के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे.

जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष केंद्र और सीबीएसई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस नीति को 21 जून को अधिसूचित किया गया है, जिसमें प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए एक अलग फॉर्मूला तय किया गया है. अदालत सऊदी अरब के एक प्राइवेट छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पुरानी मूल्यांकन योजना के तहत कक्षा 12वीं की इम्प्रूवमेंट परीक्षा का रिजल्ट घोषित न करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती दी थी.

You Might Be Interested In

क्या है मूल्यांकन का नया फॉर्मूला?

तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी, उनमें प्राइवेट छात्रों का मूल्यांकन कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा और उनके द्वारा दिए गए पिछले कक्षा 12वीं के बोर्ड प्रयास में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.

अंकों का गणित: नई नीति के तहत, रद्द हुए विषयों के अंक इस प्रकार तय होंगे:

  • 40% अंक: कक्षा 10वीं के थ्योरी मार्क्स से
  • 60% अंक: पिछले 12वीं बोर्ड प्रयास के थ्योरी मार्क्स से

उन्होंने कोर्ट को बताया कि सात खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से मुख्य रूप से दो तरह के छात्र प्रभावित हुए थे- रेगुलर (नियमित) स्कूल जाने वाले और प्राइवेट छात्र. रेगुलर छात्रों का रिजल्ट तो बन गया, लेकिन प्राइवेट छात्रों के साथ मुख्य दिक्कत यह थी कि उनके पास कोई ऐसा स्कूल नहीं था जो उनके तिमाही, छमाही या प्री-बोर्ड के आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) का रिकॉर्ड दे सके, जो कि 27 मार्च की मूल मूल्यांकन योजना का मुख्य आधार था.

सऊदी अरब के छात्र ने उठाई थी आवाज

यह याचिका सऊदी अरब के अल जुबैल में रहने वाले प्राइवेट छात्र प्रांशु जिगरकुमार पटेल ने दायर की थी. प्रांशु का कहना था कि सीबीएसई की 27 मार्च की योजना में रेगुलर छात्रों को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने वाले प्राइवेट छात्रों के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे. इस वजह से उनका रिजल्ट ‘रिजल्ट लेटर’ (RL) दिखाकर रोक दिया गया था. प्रांशु ने दलील दी थी कि यह भेदभाव उनके आगे की पढ़ाई और भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

प्रांशु ने भौतिक विज्ञान (Physics) और रसायन विज्ञान (Chemistry) की परीक्षा तो दे दी थी, लेकिन गणित (Mathematics), अंग्रेजी (English) और कंप्यूटर साइंस (Computer Science) के पेपर रद्द हो गए थे. अब उनके द्वारा दिए गए दो पेपरों का मूल्यांकन वास्तविक अंकों के आधार पर हुआ है, जबकि बाकी तीन रद्द विषयों के नंबर 21 जून को जारी नए फॉर्मूले से तय किए गए हैं.

कोर्ट में क्या हुआ?

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने पीठ को बताया कि नए फॉर्मूले के तहत प्रांशु के नंबर पिछले प्रदर्शन से बेहतर आए हैं. उनका रिजल्ट उन्हें ईमेल के जरिए भेज दिया गया है और जल्द ही इसे डिजीलॉकर (DigiLocker) पर भी अपडेट कर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो छात्र इस मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं, वे आने वाली अगली नियमित परीक्षा में बैठ सकते हैं.

जब अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील विनीत जिंदल से पूछा कि क्या नई नीति और रिजल्ट आने के बाद अब उनकी शिकायत दूर हो गई है, तो वकील ने कहा कि रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन कोर्ट प्रांशु के उस अधिकार की रक्षा करे जिसके तहत वह अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी मांग सके और सीबीएसई के नियमों के तहत री-इवैल्यूएशन करा सके.

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ किया कि याचिका में ऐसी कोई मांग (Prayer) नहीं की गई थी और कोर्ट वह राहत नहीं दे सकता जो मांगी ही न गई हो. इसके बाद अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले को निपटा दिया (Dispose of) और याचिकाकर्ता को छूट दी कि यदि उन्हें अभी भी कोई शिकायत है, तो वे कानून के दायरे में रहकर आगे कदम उठा सकते हैं.

पृष्ठभूमि: पश्चिम एशिया (खाड़ी देशों) में उपजे युद्ध के हालातों को देखते हुए सीबीएसई ने सात देशों बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं. इसी के बाद प्राइवेट छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह नई नीति सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई.

Tags: CBSE
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026

कौन-सी दाल, किस काम के लिए बेहतर है?

June 22, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 22, 2026
CBSE New Policy: खाड़ी देशों के 12वीं के छात्रों के लिए आई नई नीति, SC में सुलझा मामला; जानिए क्या है नया नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CBSE New Policy: खाड़ी देशों के 12वीं के छात्रों के लिए आई नई नीति, SC में सुलझा मामला; जानिए क्या है नया नियम
CBSE New Policy: खाड़ी देशों के 12वीं के छात्रों के लिए आई नई नीति, SC में सुलझा मामला; जानिए क्या है नया नियम
CBSE New Policy: खाड़ी देशों के 12वीं के छात्रों के लिए आई नई नीति, SC में सुलझा मामला; जानिए क्या है नया नियम
CBSE New Policy: खाड़ी देशों के 12वीं के छात्रों के लिए आई नई नीति, SC में सुलझा मामला; जानिए क्या है नया नियम