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Bank Fraud Cases: बैंक फ्रॉड मामलों की जांच पर ब्रेक! CBI बोली- समय पर नहीं मिल रही मंजूरी

Bank Fraud Cases: बैंक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार मामलों की जांच में आ रही बाधाओं को लेकर CBI ने चिंता जताई है. एजेंसी का कहना है कि बैंक अधिकारियों के खिलाफ जांच और अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरियां समय पर नहीं मिल रही हैं, जिससे कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है. इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय, बैंकों और CBI अधिकारियों की बैठक में लंबित मंजूरियों, दस्तावेजों की देरी और बैंक फ्रॉड मामलों को तेजी से निपटाने के उपायों पर चर्चा की गई.

By: Ranjana Sharma | Published: June 26, 2026 11:24:51 AM IST

बैंक अधिकारियों पर केस चलाने में देरी
बैंक अधिकारियों पर केस चलाने में देरी


Bank Fraud Cases: सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच तथा अभियोजन में आ रही बाधाओं को लेकर चिंता जताई है. एजेंसी का कहना है कि बैंक अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए जरूरी मंजूरियां समय पर नहीं मिल रही हैं, जिससे जांच और मुकदमों की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. यह मुद्दा गुरुवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में सामने आया, जिसमें सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) के सचिव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों और बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) के साथ चर्चा की.

अभियोजन की मंजूरी न मिलने से प्रभावित हो रहे मामले

सीबीआई के अनुसार, कई मामलों में बैंकों द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया जाता है. इसके कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मिलने वाली कानूनी स्वीकृति समाप्त हो जाती है और मामला विशेष अदालतों (Special Courts) से हटकर सामान्य अदालतों में चला जाता है. इससे मुकदमों के निपटारे में देरी होती है. एजेंसी ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत किसी भी आपराधिक जांच को शुरू करने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. वहीं, धारा 19 के तहत अभियोजन चलाने के लिए भी संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी जरूरी होती है.

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दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी भी बनी बड़ी चुनौती

बैठक के दौरान सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने का मुद्दा भी उठाया. एजेंसी का कहना है कि दस्तावेजों में देरी होने से जांच प्रभावित होती है और मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब होता है. सीबीआई के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया कि दिनभर चली इस बैठक में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A और 19 से जुड़ी मंजूरियों, लंबित दस्तावेजों, बैंक धोखाधड़ी शिकायतों, वन टाइम सेटलमेंट (OTS) मामलों, हालिया न्यायिक फैसलों तथा म्यूल अकाउंट्स (Mule Accounts) जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैंक धोखाधड़ी मामलों के लंबित मुद्दों पर हुई बैंकवार समीक्षा

बैठक के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने विभिन्न बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैंकवार समीक्षा भी की. इस दौरान लंबित मामलों और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. एजेंसी का दावा है कि अधिकांश लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है. सीबीआई ने कहा कि जांच से जुड़े दस्तावेजों को समय पर साझा करने के मामले में बैंकों और एजेंसी के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर सहमति बनी. साथ ही, धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति और धारा 19 के तहत अभियोजन मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया.

सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

बैठक के अंत में सीबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच मौजूदा सहयोग को और मजबूत बनाए रखने पर सहमति बनी. अधिकारियों ने माना कि बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच को तेज और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों और बैंकों के बीच सक्रिय समन्वय बेहद जरूरी है. सीबीआई का मानना है कि यदि मंजूरियों और दस्तावेजों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान किया जाए तो बैंक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच तथा अभियोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तेज हो सकती है.

Tags: Bank Fraud Casescbi probe bank officials
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