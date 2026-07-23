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NEET-UG पेपर लीक: संजीव मुखिया को CBI की क्लीन चिट, बोले- नहीं मिला कोई सबूत

NEET UG 2024 Paper Leak: सीबीआई का कहना है कि पूरी जांच के दौरान संजीव मुखिया के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वह NEET-UG 2024 के क्वेश्चन पेपर को चुराने या बांटने की साज़िश में शामिल था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 23, 2026 4:10:22 PM IST

नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को क्लीन चिट
नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को क्लीन चिट


NEET UG 2024 Paper Leak: सीबीआई ने NEET-UG 2024 पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी है. जांच एजेंसी ने कहा कि संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया के खिलाफ जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वह इस केस में शामिल है. एजेंसी ने कहा कि सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर उसे बचाने के जो दावे किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.

सीबीआई के मुताबिक, बिहार पुलिस ने शुरू में NEET-UG 2024 के क्वेश्चन पेपर चोरी का केस दर्ज किया था. संजीव मुखिया का नाम FIR में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उस पर पहले भी क्वेश्चन पेपर लीक और चोरी से जुड़े कई केस में आरोप लग चुके थे. बाद में यह केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया. डिटेल में जांच के दौरान, एजेंसी ने क्वेश्चन पेपर की चोरी, बांटने और उसका गलत इस्तेमाल करने में शामिल सभी लोगों की पहचान की. अब तक इस केस में 45 आरोपियों के खिलाफ पटना कोर्ट में कई चार्जशीट फाइल की जा चुकी हैं.

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संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला – CBI

सीबीआई का कहना है कि पूरी जांच के दौरान संजीव मुखिया के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वह NEET-UG 2024 के क्वेश्चन पेपर को चुराने या बांटने की साज़िश में शामिल था. जांच के दौरान संजीव मुखिया फरार था. बाद में, बिहार पुलिस ने उसे दूसरे मामलों में गिरफ्तार कर लिया. चूंकि उसका नाम NEET-UG FIR में भी था, इसलिए CBI ने उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की.

यह दावा कि संजीव मुखिया को जांच से बाहर रखा गया था, झूठा है – CBI

हालांकि, पूछताछ और जांच के बावजूद उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए CBI ने इस मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की. एजेंसी ने कहा कि NEET-UG मामले में जमानत मिलने के बावजूद, संजीव मुखिया बिहार पुलिस की दूसरे मामलों में जांच के कारण न्यायिक हिरासत में रहा.

सीबीआई ने दोहराया कि NEET-UG 2024 पेपर चोरी मामले के पीछे की पूरी साज़िश का पर्दाफाश हो गया है और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. एजेंसी के अनुसार, संजीव मुखिया को जानबूझकर जांच से बाहर रखने का दावा पूरी तरह झूठा और गुमराह करने वाला है.

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