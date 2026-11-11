Caught On Camera: मुंबई पुलिस क्वार्टर में बड़ा धमाका! एक के बाद एक फटे 3 सिलेंडर; धमाकों की आवाज से दहला इलाका

Mumbai Blast: मुंबई के पुलिस क्वार्टर मंगलवार रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मिनटों में हर तरफ हड़कंप मचा दिया. दरअसल, मुंबई के प्रतीक्षा नगर में पुलिस क्वार्टर में सिलेंडर फटने की घटना की खबर मिली, जहां L5 बिल्डिंग में तीन सिलेंडर फट गए. घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें और वडाला TT पुलिस मौके पर पहुंचीं. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 10 नवंबर, 2026 को वडाला में माला गार्डन के पास प्रतीक्षा नगर में लगभग दो से चार झोपड़ियों में आग लगने की खबर मिली थी.

सामने आया खतरनाक वीडियो

ये जानकारी CP कंट्रोल से रात 10.51 बजे मिली. मुंबई फायर ब्रिगेड ने रात 11.15 बजे इसे लेवल-I फायर कॉल बताया. घटना के एक वीडियो में धमाका दिखा, जबकि दो अन्य वीडियो में मौके पर आग की लपटें, आग और हंगामा दिखा. विजुअल्स में घटना की तीव्रता दिखाई दे रही थी, जिसमें धमाकों के बाद जगह पर आग लगी हुई दिख रही थी.

2 to 3 cylinder blast reported in #Mumbai Sion Pratiksha nagar A fire broke out in approximately 2–4 huts at Pratiksha Nagar, near Mala Garden in Wadala, on November 10. The Mumbai Fire Brigade received information about the incident at 10:51 PM and declared it a Level-I fire call at 11:15 PM. Fire brigade personnel, police, BEST, a 108 ambulance and BMC ward staff were mobilised to the spot. No injuries have been reported so far: BMC — Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 10, 2026

बाल-बाल बची जान

घटना पर कार्रवाई के लिए कई एजेंसियों को लगाया गया, जिसमें BMC की मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB), मुंबई पुलिस, BEST, 108 एम्बुलेंस सर्विस और BMC वार्ड स्टाफ शामिल हैं. BMC के शुरुआती अपडेट के मुताबिक, घटना में अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है. फायर ब्रिगेड के लोग और वडाला TT पुलिस मौके पर मौजूद थे और हालात पर काबू पा रहे थे. धमाकों की वजह, कितना नुकसान हुआ और आग किन हालातों में लगी, इस बारे में और जानकारी का इंतज़ार है.