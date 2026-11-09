Caught On Camera: अमरेली जिले के रिहायशी इलाके में बेखौफ घूमते हुए CCTV में नजर आए शेर

Caught On Camera: गुजरात का अमरेली जिला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. यहां के रिहायशी इलाकों में शेरों को घूमना-फिरना आम बात हो गई है. हाल ही में एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शेर रात के दौरान बेहद ही आराम से रिहायशी इलाके में आराम से घूमता नजर आ रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमरेली के खंभा (Khambha) शहर के महादेवपारा इलाके में पिछले दिनों में देर रात शिकार की तलाश में शेर घूमते हुए देखे गए, जिनकी यह गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कहां का है वीडियो?

नवंबर 2026 में अमरेली जिले के खंभा शहर के महादेवपारा क्षेत्र में रात के समय शेर के घूमने का वीडियो सामने आया है. जानकारों का कहना है कि गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है, और अकेले अमरेली जिले में बड़ी संख्या में शेर पाए जाते हैं. यह गिर वन्यजीव अभ्यारण्य और मितियाला वन्यजीव अभ्यारण्य के पास स्थित हैं.

Lion spotted roaming through Mahadevpara area in the heart of Khambha town, Amreli, late at night in search of prey. The movement was captured on CCTV cameras. Lions often venture into the town from nearby forests and the Mitiyala Wildlife Sanctuary. https://t.co/ELuUySMy77 — Dilip Kshatriya (@Kshatriyadilip) November 9, 2026

शेर क्यों आते हैं रिहायशी इलाकों में

जंगल की सीमाएं गांवों और शहरों से सटी होने के कारण, शेर अक्सर भोजन और पानी की तलाश में रिहाइशी बस्तियों, हाईवे या गांवों की गलियों में आ जाते हैं.

सुरक्षा को लेकर चिंता

स्थानीय लोगों और वन विभाग (Forest Department) द्वारा ऐसे मामलों में सावधानी बरतने और शेरों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास किए जाते हैं.

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