चंद सिक्कों की हवस ने कलयुगी बाप को बनाया वहशी दरिंदा, खुद की बच्ची का किया ‘तिजारती’ सौदा; मामला दर्ज हुई गिरफ्तारी

Odisha News: ओडिशा के गंजाम जिले के ब्रह्मपुर से एक ऐसा रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों और समाज को झकझोर कर रख दिया है.

दौलत की हवस में जो जमीर अपना बेच आया

वो कलयुगी बाप अपनों की खुशियों का कत्ल कर आया

एक विवाहित युवती को आत्मदाह के लिए मजबूर करने के आरोप में निमखंडी थाना पुलिस ने उसके 57 वर्षीय सगे पिता को गिरफ्तार किया है. पीड़ित बेटी ने अपने ही पिता पर लंबे समय तक यौन शोषण, घिनौनी ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और उसे दूसरे पुरुषों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए हैं.

आत्मदाह की कोशिश

गत 9 जुलाई की सुबह, मानसिक तनाव से जूझ रही पीड़िता अचानक अपने ससुराल (बसुदेव नगर तृतीय लेन) पहुंची. वहां उसने खुद को मकान की छत पर बने एक कमरे में बंद कर लिया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली. युवती की चीखें सुनकर उसके देवर रामप्रसाद मिश्रा ने मुस्तैदी दिखाते हुए दरवाजा तोड़ा और गंभीर रूप से झुलसी युवती को बाहर निकाला.

कलयुगी पिता के खौफनाक राज

इस मामले की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक जेना ने की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान युवती और उसके पिता के बीच हुई चैट, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए. इन्हीं सबूतों के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया.

एएसपी आलोक जेना ने कहा कि जांच के दौरान कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं. उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. अगर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो आगे और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं.

कौन सी कानूनी धाराएं लगी जानिए

निमखंडी पुलिस ने आरोपी सुभाष मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 74, 75, 115(2), 351(2), 64(2)(f)(m) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

फिलहाल युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वह अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है.