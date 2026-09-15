दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नवंबर-दिसंबर के दौरान फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर रहेगा प्रतिबंध, CAQM ने जारी की एडवाइजरी

CAQM Advisory: एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि वे यह पक्का करें कि नवंबर और दिसंबर के दौरान स्कूलों में कोई फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन न हो, क्योंकि साल के इस समय हवा की क्वालिटी खराब रहती है. इसमें कहा गया है कि अगर कॉम्पिटिशन पहले से तय हो चुके हैं, तो उन्हें उसी हिसाब से री-शेड्यूल किया जा सकता है.

CAQM ने ‘MC मेहता बनाम भारत सरकार’ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जिक्र किया है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले बच्चों पर खराब हवा की क्वालिटी के असर को लेकर चिंता जताई थी. कोर्ट ने CAQM से कहा था कि वह दिल्ली-NCR के स्कूलों को नवंबर और दिसंबर में होने वाले स्पोर्ट्स और गेम्स कॉम्पिटिशन को टालने के लिए जरूरी निर्देश जारी करे.

CAQM ने जारी किया निर्देश

इसी के तहत, CAQM ने पिछले साल 11 नवंबर, 2025 को एक पत्र के जरिए राज्य सरकारों से कहा था कि वे स्कूलों में ऐसी फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को टालने के लिए तुरंत और जरूरी कदम उठाएं. CAQM ने अपनी ताजा एडवाइजरी (जो 10 सितंबर की है लेकिन मंगलवार को जारी की गई) में कहा है कि कमीशन को लगता है कि ऊपर बताए गए 19 नवंबर, 2025 के पत्र में कही गई बातों को इस साल भी दोहराना जरूरी है.

इसलिए, NCR की राज्य सरकारों और दिल्ली की NCT सरकार को सलाह दी जाती है कि वे यह पक्का करें कि नवंबर-दिसंबर के दौरान कोई फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कॉम्पिटिशन न हो. ऐसा करते समय उस इलाके में हवा की क्वालिटी के ट्रेंड्स का ध्यान रखा जाए जहां ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं.

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एडवाइजरी में क्या-क्या कहा गया है?

CAQM के मेंबर सेक्रेटरी तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा जारी एडवाइज़री में आगे कहा गया है कि अगर कोई कॉम्पिटिशन पहले से तय है तो उसे री-शेड्यूल किया जा सकता है. साथ ही यह भी पक्का किया जाए कि री-शेड्यूलिंग की वजह से हिस्सा न ले पाने वाले छात्रों को कोई अनुचित नुकसान न हो. इसके अलावा, इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को ऐसे इवेंट्स को री-शेड्यूल करने के तरीके खोजने चाहिए या छात्रों को सही समय पर ऐसी ही एक्टिविटीज में शामिल होने के वैकल्पिक मौके देने चाहिए, ताकि उनकी सेहत या पढ़ाई पर कोई बुरा असर न पड़े.

इस वजह से दिल्ली में बढ़ सकता है प्रदूषण

उत्तरी मैदानी इलाकों में फसल कटाई के बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है. यह अक्सर दिवाली के समय होता है, जिससे फसल के अवशेष जलाने और पटाखे फोड़ने से निकलने वाला धुआं हफ्तों तक राजधानी की हवा में छाया रहता है. एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल दिवाली (8 नवंबर) के समय ही पराली जलाने की घटनाएं भी अपने चरम पर होने की उम्मीद है.

अक्टूबर से मौसम की स्थिति खराब होने लगती है, क्योंकि हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम की ओर बदल जाती है और तापमान के साथ-साथ स्थानीय हवा की गति भी कम हो जाती है. इससे हवा स्थिर हो जाती है और स्थानीय स्तर पर प्रदूषण बढ़ जाता है.

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