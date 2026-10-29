कुल्हाड़ी से कई वार, सिर पर टांकों के निशान: अब Captain Smit Machchhar को मिला UAE का प्रतिष्ठित सम्मान

Captain Smit Machchhar: यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर और उनके फ्लाईदुबई क्रू को सम्मानित किया है. इस सेरेमनी में उनके सिर पर लगी चोट को पहली बार करीब से दिखाया गया. UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने कैप्टन मच्छर और साथी क्रू मेंबर्स को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ़ ज़ायद II से सम्मानित किया. इसने दुबई से तेल अवीव जा रही फ़्लाइट पर बीच हवा में हमले की कोशिश के दौरान पैसेंजर्स को बचाने की उनकी कोशिशों को पहचान दी. सेरेमनी से कैप्टन मच्छर के विज़ुअल्स में उनके सिर पर स्टेपल किए गए टांके दिख रहे हैं. उन पर कॉकपिट क्रैश एक्स से हमला किया गया था, जिससे उनकी खोपड़ी में कंपाउंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो गया था.

लगी थी गंभीर चोट लेकिन

चोट के बावजूद, वो कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने में कामयाब रहे. इससे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स अंदर जा सके और एक बड़ी दुखद घटना टल गई. मेडल दुबई के क्राउन प्रिंस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दिए. दुबई मीडिया ऑफिस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह क्रू के काम और ज़िम्मेदारी की भावना की तारीफ़ करते हैं. फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ़ ज़ायद II UAE का एक हाई-लेवल सिविल डेकोरेशन है. UAE के प्रेसिडेंट इसे लोगों, डिप्लोमैट्स, अधिकारियों और क्रू मेंबर्स को खास सर्विस, हिम्मत या बाइलेटरल और इंटरनेशनल रिश्तों को मज़बूत करने में योगदान के लिए देते हैं. कैप्टन मच्छर और क्रू ने प्रेसिडेंशियल रिसेप्शन में यह अवॉर्ड लिया.

फ्लाईदुबई फ़्लाइट में क्या हुआ

यह घटना 30 सितंबर को फ्लाईदुबई फ़्लाइट FZ1073 में हुई, जो दुबई से तेल अवीव जा रही थी और उसमें 170 से ज़्यादा लोग सवार थे. कैप्टन मच्छर पर उनके को-पायलट ने क्रैश एक्स से हमला किया, जो आमतौर पर इमरजेंसी के लिए कॉकपिट में रखा जाता है. वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले का मकसद अभी साफ़ नहीं है.

इज़राइली अधिकारियों ने को-पायलट की पहचान ओमानी नागरिक के रूप में की. उसने कैप्टन मच्छर को चाकू मारा और जेट को 30 सेकंड से भी कम समय में लगभग 14,000 फीट नीचे गिरा दिया. कैप्टन मच्छर खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे, जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने के लिए “अपनी आखिरी ताकत” का इस्तेमाल किया.

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