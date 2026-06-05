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गैस-तेल तो छोड़ दीजिए… भारत में कैंसर की दवाओं की भी बढ़ी किल्लत, cancer मरीजों पर टूटी दोगुनी आफत

Cancer Drug Shortage: देश में जहां एक ओर पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतें लोगों पर बोझ बढ़ा रही हैं, वहीं अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाओं की कमी ने मरीजों की चिंता और बढ़ा दी है. हालात ये हो गई है कि, पिछले दो हफ्तों में सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन नाम की दो बेहद आम और सस्ती कीमोथेरेपी दवाएं देशभर में दुकानों से गायब हो गई हैं. आइए जानते हैं इसकी वजह-

By: Lalit Kumar | Published: June 5, 2026 9:38:32 PM IST

गैस-तेल के बाद कैंसर दवाओं पर संकट. (Canva)
गैस-तेल के बाद कैंसर दवाओं पर संकट. (Canva)


Cancer Drug Shortage: देश में जहां एक ओर पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतें लोगों पर बोझ बढ़ा रही हैं, वहीं अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाओं की कमी ने मरीजों की चिंता और बढ़ा दी है. अस्पतालों और दवा दुकानों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, कई जरूरी कैंसर दवाएं स्टॉक में नहीं हैं. हालात ये हो गई है कि, पिछले दो हफ्तों में सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन नाम की दो बेहद आम और सस्ती कीमोथेरेपी दवाएं देशभर में दुकानों से गायब हो गई हैं. कैंसर विशेषज्ञों (ऑन्कोलॉजिस्ट) के अनुसार, दवाओं की इस कमी से मरीजों के इलाज में देरी हो सकती है, जिससे बीमारी के बढ़ने का खतरा रहता है. इसकी वजह होर्मुज संकट के कारण कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी है. हालांकि, सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द समाधान की कोशिशों में जुटी हैं. 

10 में 7 मरीजों को इन दवाओं की जरूरत

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सर गंगा राम अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के चेयरमैन डॉ. श्याम अग्रवाल कहते हैं कि, हमारे अस्पताल की फार्मेसी में सिसप्लेटिन और कार्बोप्लेटिन खत्म हो गई हैं. मेरे क्लिनिक में आने वाले हर 10 में से लगभग सात मरीजों को इनमें से किसी एक दवा की जरूरत होती है. ये दवाएं मुंह, फेफड़े, गर्भाशय और ग्रीवा जैसे कई तरह के कैंसर के इलाज के लिए लिखी जाती हैं. अब कैंसर के मरीज इस दवा की तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान भटक रहे हैं. दूसरे शहरों में मेरे साथी डॉक्टर भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं.

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डॉक्टरों ने जाहिर की चिंता

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. एमडी रे कहते हैं कि, दवाओं की अनुपलब्धता उपचार योजनाओं को बाधित कर सकती है और अंततः जीवित रहने की दर और रोग की पुनरावृत्ति दर को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा, पिछले कम से कम दो हफ्तों से इन दवाओं की कमी बनी हुई है. दिल्ली के एक और ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कि कम डोज वाली दवाएं तो बाजार से पूरी तरह गायब हो गई हैं, जबकि ज्यादा डोज वाली दवाएं अभी भी कुछ दुकानों पर उपलब्ध हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में लीलावती अस्पताल और रिसर्च सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मोहन मेनन ने बताया कि प्लैटिनम से बनी कीमोथेरेपी की सभी दवाओं की कमी हो गई है और इसकी मुख्य वजह है दुनिया भर में प्लैटिनम की बढ़ती कीमतें. उन्होंने कहा, 2023 के मध्य में इस कीमती धातु की कीमत 2700 रुपये प्रति ग्राम थी, लेकिन अब यह तेजी से बढ़कर 7800 रुपये प्रति ग्राम से भी ज्यादा हो गई है.

थोक विक्रेताओं और स्टॉक रखने वालों के पास भी अब तेजी से स्टॉक खत्म हो रहा है. दिल्ली की एक बड़ी रिटेल फार्मेसी के मालिक ने बताया, इस समय देश में शायद ही किसी मेडिकल स्टोर पर ये दवाएं उपलब्ध हैं. ज्यादातर स्टॉक रखने वालों और थोक विक्रेताओं के पास इनका स्टॉक खत्म हो चुका है. उनके पास जो थोड़ा-बहुत स्टॉक बचा है, उसे वे रिटेल विक्रेताओं को बेचने के बजाय सीधे मरीजों को बेचने की बात कह रहे हैं.

युद्ध शुरू होने के बाद से कीमतों में रुकावटें

युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कई मेडिकल उत्पादों खासकर पेट्रोकेमिकल-आधारित उत्पादों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन इन दोनों दवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं. ये दवाएं ‘ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर’ (DPCO) के तहत आती हैं. इस देश में सभी जरूरी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है. डीपीसीओ के तहत आने वाली किसी भी दवा की कीमत में हर साल, थोक कीमतों में होने वाली औसत बढ़ोतरी के हिसाब से ही बढ़ोतरी की जा सकती है.

भारत में ज्यादातर प्लैटिनम खाड़ी देशों से किया जाता आयात

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्लैटिनम आधारित दवाओं की बढ़ती लागत इस कमी का कारण है. दक्षिण दिल्ली फार्मा के बिजनेस हेड तरुण गर्ग ने बताया कि यह समस्या लगभग 40 दिनों से बनी हुई है, और कुछ निर्माताओं ने उत्पादन कम कर दिया है या बंद कर दिया है क्योंकि मूल्य नियंत्रण दरें अब लागत को पूरा नहीं कर पा रही हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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